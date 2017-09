Ennél őszintébb apróhirdetést már rég nem láttunk

Eladó nem tudom milyen fajtájú kakas, városi gyerek vagyok, nem értek hozzá, nagy, antiszociális, engem megcsípett, neked kell megfogni, mert én félek tőle”

– kezdi frappáns hirdetését a vidéki létbe épp csak belecsöppent tiszaújvárosi fiatalember. Aztán így folytatja a baromfi jellemzését:

“Azt sem tudom mennyit érhet, április eleji keltetés, Egyekről jött, illetve haverom hozta. Elég termékeny, a tyúkjaimat naponta többször is meghágja szépen sorba, anyukám is városi, ő sem meri megfogni, amúgy sem itt lakik, csere-bere is érdekel fiatal tojóra, vagy kukoricára, az sem baj, ha nincs ledarálva, darálót már vettem, lassan belejövök ebbe a falusi létbe, van nagyobb kakasom is, de az jó fej, ez nagyon g**ci, utálom.”

Reméljük minél hamarabb szerető gazdára lel a félelmetes baromfi, a tiszaújvárosi fiatalember pedig kakas-terror nélkül élheti tovább bimbózó vidéki életét.

Forrás: Jófogás

VISSZA A KEZDŐOLDALRA