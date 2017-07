Énekel, alpolgármesterkedik és bulit is szervez az elismert pedagógus

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedagógusnap alkalmából kiemelkedő oktatási-nevelési munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat adományozott Boldizsár Bertalan Gyulának, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskolájának tagintézmény-vezetőjének. A bükkzsérci pedagógus hisz abban, hogy a szülőknek és az iskolának az együttműködése segít a problémák megoldásában.

A bükkzsérci pedagógus még Tiszakesziben kezdte pályáját 1983-ban, képesítés nélküli nevelőként. A következő esztendőben Nyíregyházán kezdte meg a főiskolát, majd biológia–technika szakos tanárként Tiszatarjánban, később Kesznyétenben, Karancsságon, Vanyarcon oktatta a gyerekeket, időközben angol nyelvtanári diplomát is szerezve. 2000-ben tért haza Bükkzsércre, ahol a helyi iskola igazgatója lett, majd 2008-tól az egri Eventus Szakközépiskola képzési igazgatóhelyettese, 2011–2013 között a szomolyai, tavaly őszig pedig a tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa volt. Pályázaton nyerte el a Szent Imre Tagiskola vezetői székét.

Hogyan került kapcsolatba a pedagóguspályával?

Boldizsár Bertalan Gyula: Amikor 18 évesen leérettségiztem, édesapám azt szerette volna, ha erdész leszek, én viszont az egri főiskolára jelentkeztem. Elsőre nem vettek föl, így kezdtem képesítés nélkül tanítani Tiszakesziben, s a pályán ragadtam. Otthon egyébként sokat játszottunk a nővérem hozzám hasonló korú fiaival iskolást. A Tiszakesziben töltött egy év alatt nagyon sokat tanultam. Visszatekintve azokra az időkre, úgy gondolom, valahogy nagyobb tiszteletnek örvendett a pedagógustársadalom, és itt nem a pénzre gondolok. A biológia volt a fő profilom, Kesznyétenben például élő sarkot is berendeztünk az iskolában, ahová növényeket ültettünk, de állatokat is hoztunk bemutatni. Bükkzsércen, amikor igazgató lettem, ismertem meg Tállai András országgyűlési képviselőnket, aki sokat segített (és segít ma is) a pályázatokban és fejleszthettük az eszközöket. A településen nagy összefogással (a gyerekek szülei, a pedagógusok és a vállalkozók) és pályázattal sikerült egy aszfaltborítású kézilabdapályát kialakítani. Manapság a közösségi szellemet hiányolom az iskolákból. A nyíregyházi főiskola elvégzését követően tizenkét évvel szereztem angol nyelvtanári diplomát. A nyelvvel 14 évesen kerültem kapcsolatba, amikor diszkópartikat szerveztünk a kövesdi gimnáziumban vagy a környéken. Eleinte az egyik barátommal, Tibivel, majd az unokaöcsémmel, Jánossal szerveztük a bulikat, amelyben az akkoriban nagy hírnévnek örvendő Bínó Attila támogatott bennünket. Jelenleg MC Bee Bee a használatos „művésznevem”. Volt egyébként egy zenekar is, a Rony, amelynek én voltam a technikusa. A zenekarban nagyon tehetséges zenész srácok voltak, köztük Földes József, akivel szinte születésünk óta kapcsolatban vagyunk. Itt az iskolában őt váltottam a vezetői székben, és örülök, hogy együtt dolgozhatom vele. Zenélni, énekelni egyébként zeneiskolában sosem tanultam.

Ma is számos bükkaljai rendezvény házigazdája.

Boldizsár Bertalan Gyula: Tizennyolc évesen vizsgáztam diszkózásból, akkor blokkokat kellett összerakni, műsort kellett vezetni, nézték a szöveges összekötéseket is. 1999-ben rádiós műsorvezetőként is dolgoztam az egri regionális rádiókban. Ma leginkább latin és retró bulikat csinálok, illetve karaokét, valamint a feleségemmel közösen éneklünk zenei alapokra, például a bogácsi zenés éjszakai fürdőzések alkalmával. Bükkzsércen és a környékbeli településeken fesztiválok, falunapok alkalmával ceremóniamester is vagyok a rendezvényeken. 2013-ban a zsérci asszonyok „unszolására” megalakult a Zsérci Summás Énekegyüttes tizenhét, 38–81 év közötti taggal. Népdalokat fogunk csokorba, de kórusdalokat is éneklünk, illetve zenei alapok felhasználásával a műsorainkban pop-, rock-, mulatós dallamok is felcsendülnek. Széles a repertoárunk, s évi húsz fellépésünk van.

A zene mellett van-e más hobbija?

Boldizsár Bertalan Gyula: Az informatika hobbinak indult, autodidakta módon tanultam, s vizsgáztam 1997-ben a TIT-nél, majd pár évvel később rendszerinformatikus szakmát is szereztem. A mai napig csinálom, a fő hobbim a weboldalak programozása, képzési felületek, nyilvántartó rendszerek fejlesztése. Ilyen tevékenységet folytatok kommunikációs vezetőként a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületénél is, amely felterjesztett a most kapott elismerésre. Foglalkozom multimédiával, a média és az informatika szerepével, illetve 2002-ben Bükkzsércen ECDL vizsgaközpontot hoztunk létre, hogy segítsük nem csak a gyerekek, a teljes lakosság digitális írástudását. Több felnőttcsoportot is oktattam, s tanfolyamokat is vezettem. Ma is részt veszek a felnőttképzésben, s tartok továbbképzéseket is. Fontosnak tartom, hogy a pedagógusok tudják használni a legújabb infokommunikációs eszközöket. Hiszek az élethosszig tartó tanulásban, mert csak így lehet előrejutni. A kollektíva nyitott rá és használják is az IKT eszközöket a gyakorlatban, a gyerekek nagy örömére.

Mik a céljai a Szent Imre Tag­iskolában?

Boldizsár Bertalan Gyula: Az intézmény a Mezőkövesdi Általános Iskola és Művészeti Iskola második legnagyobb létszámú tagiskolája, 280 gyereket tanítunk 13 osztályban. Amikor idekerültem, a pedagógusközösség nagy részét már ismertem, a kollégák nagy gyakorlattal rendelkeznek, módszereik között szerepelnek a digitális alkalmazások és a kooperatív munka. Sok tehetség tanul iskolánkban, legyen szó sportról, művészetekről vagy tanulmányi versenyekről. A következő tanévtől, Gál János igazgató úr és az iskolavezetés által már előzőleg kialakított fejlesztési stratégia részeként a két első évfolyamon szeretnénk bevezetni a LEGO-matekot, a felsőbb évfolyamokon a GEO-matekot, amelyek erősítik a számolási, szövegértési kompetenciákat. Szintén szeretnénk erősíteni az idegennyelv-tanulást (tervben van egy nyelvvizsgaközpont telephelyi kialakítása), illetve a médiacsoportunkat. Elkezdtem egy e-learning rendszer kialakítását is, melynek alkalmazásával tovább segíthetjük a tanulók munkáját. Iskolánknak van egy alapítványa, ami nagyban támogatja az iskolai közösséget. Úgy gondolom, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos, s nem csak az iskola részéről, az elsődleges cél, hogy megelőzzük a problémákat. Az iskola és mi, pedagógusok is a legjobbat akarjuk a gyerekeknek, ezért fontos a szoros együttműködés a szülői közösséggel és ez kétirányú kell hogy legyen.

Bár már a felsorolt tevékenységek is elegendőek lennének, de ezentúl is tevékenykedik a közösségi életben. Milyen szerepet vállal még?

Boldizsár Bertalan Gyula: Tizenöt éve vagyok önkormányzati képviselő Bükk­zsércen, 2010 óta pedig alpolgármester is. A rendezvények szervezésében, lebonyolításában, s informatikai téren is igyekszem segíteni az önkormányzatot. Jó a kapcsolat Vasas Csaba polgármesterrel, megosztjuk a feladatokat és a testület többi tagja is részt vesz a munkában. A kistelepüléseken mások a problémák, azon dolgozunk, hogy az emberek életét jobbá tegyük. Ezenkívül a római katolikus képviselő-testület tagjaként, illetve polgárőrként is tevékenykedem, utóbbira régebben több időm jutott. Szakértői munkát is folytatok az új tanfelügyeleti és minősítői rendszerben, amely a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódik. Tagja vagyok a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének, amely igyekszik javítani az eljárások menetét. A KÖSZOE szoros kapcsolatban van az Oktatási Hivatallal is, illetve más, a közoktatást, szakképzést érintő szervezetekkel is. Hogy mindezt a szerteágazó tevékenységet zökkenőmentesen tudjam csinálni, óriási jelentősége van a nyugodt családi háttérnek, köszönöm a feleségemnek és három középiskolás gyermekemnek a türelmét. Sokszor tőlük veszem el az időt, amelyet az iskolai, egyesületi, alpolgármesteri, műsorvezetői, fejlesztői, rendezvényszervezői feladataimmal töltök.

Névjegy

Boldizsár Bertalan Gyula

Születési hely, idő: Miskolc, 1965. április 20.

Lakhely: Bükkzsérc

Iskolák: Bükkzsérci Általános Iskola, I. László Gimnázium, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Eszterházy Károly Egyetem

Család: Nős, három gyermek édesapja

– Tóth Balázs –

