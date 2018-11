Énekel a miskolci fenyőfa

November 26-án indulnak az idei miskolci adventi programok. Idén is a Szent István tér ad neki otthont, itt állítják fel Magyarország első éneklő fenyőjét, melyen az első napon a Miskolci Nemzeti Színház kórusa lép fel. A tíz méter széles alapon nyugvó, hét méter magas, fenyőfa alakú színpad díszítéséhez többek között két és fél tonna fenyőágat és háromszáz méter világító füzért használtak fel – hangzott el a programokat beharangozó sajtótájékoztatón.

Az éneklő fenyő a város karácsonyfájaként a munkahelyek és intézmények közösségeit várja, a csapattagok közösen énekelhetnek, és ötletes koreográfiával mutathatják meg egyéniségüket az ország első, életre keltett karácsonyfájának díszeként. Jelentkezni a miskolci különlegesség Facebook-oldalán lehet (az oldalt „Éneklő Fenyő” néven keressék).

Hétről hétre

A városi díszkivilágítást jövő hétfőn, délután öt órakor kapcsolják fel, ezzel kezdődik meg az Advent Miskolc 2018 programsorozat. A hagyományokhoz híven a város adventi koszorúján idén is hétről-hétre meggyújtják majd a gyertyákat, de lesznek koncertek és jótékonysági programok is. Ezek egyike lesz a Szeretet Sütigyárban, ahol november 28-án az Észak munkatársai is segítik a munkát.

ÉM-TÁ



