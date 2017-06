Encsnek 1,8 milliárd forint

A 2017/18-as év az építkezések és beruházások éve lesz Encsen, jelentette be csütörtökön dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a város sportközpontjában megtartott sajtótájékoztatón. Mint mondta, közel 1 milliárd 800 millió forint érkezik Encsre különböző pályázati forrásoknak köszönhetően, melyek nemcsak a város, de a térségben élő emberek életminőségét is javítják majd.

Szeretném, ha a beruházásokat encsi vállalkozók végeznék.” Szeles András

Elsőként a TOP-os, uniós pályázatokat említette, ami 600 millió forint forrást jelent.

Négy cél valósul majd meg ebből a pénzből: a zöld város kialakítása Encsen, fenntartható közlekedés (azaz kerékpárutak) kialakítása Encsen és Mérán, a város gazdaságfejlesztése, valamint szociális alapszolgáltatásának fejlesztése.

Iskolák és uszoda

Egy másik pályázati forrás biztosítja majd az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Váci Mihály Gimnázium felújítását, korszerűsítését, valamint a két oktatási intézmény eszközfejlesztését. A 300 milliós keretre a város a Szerencsi Tankerülettel közösen pályázott.

Dr. Hörcsik Richárd örömmel jelentette be azt is, hogy lesz új uszodája Encsnek. A régit 2015 szeptemberében be kellett zárni, mert életveszélyessé vált. Szóba jött az épület felújítása is, de egyrészt ilyen célra nem volt forrás, másrészt a felújítás annyiba került volna, mint egy új építése.

A nemzeti uszodaprogram második fordulójában 400 millió forintot nyertek a sportközpont közelében megépülő új létesítményre. A régi uszodát labdajátékok céljára alakítják majd át, de ehhez újra pályázni kell. Az új uszoda építése ebben az évben valószínűleg elkezdődhet, jelezte dr. Hörcsik Richárd.

És még egy jelentős összeg érkezik Abaújba, 500 millió forint térségi gyermekprogramok megvalósítására, sorolta az országgyűlési képviselő.

Az új uszoda építése ebben az évben valószínűleg elkezdődhet.” Dr. Hörcsik Richárd

Játszótér és kastély

Szeles András, Encs polgármestere azt hangsúlyozta, szeretné, ha a közelgő beruházásokat helyi vállalkozók végeznék. A pályázati források által megvalósuló fejlesztések pedig azt szolgálják, hogy az itt élő emberek sajátjuknak érezzék Encset.

A polgármester részletesen ismertette, mi mindent szeretnének megvalósítani a TOP-os pályázatok segítségével.

Terveznek többek között modern játszóteret, a Millenniumi park teljes felújítását, emlékparkot, konferenciatermet a művelődési központban, rekortán futópályát, az abaújdevecseri Csoma-kastély felújítását, központi parkolóhelyek bővítését, a műfüves pálya felújítását, felnőtt fitnessz és extrém sportterület kialakítását, kerékpárút építését Encs és Méra között, az élelmiszerpiac felújítását, a régi vásártér felújítását, valamint a gyermekjóléti szolgálat épületrészének megújítását.

– Hegyi Erika –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA