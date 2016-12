„Kettészel az autópálya!”

„A napokban Encsen tájékoztatást tartottak az építendő autópálya nyomvonaláról. A tervek több meglepetést is tartogattak. Az ott lévők között nagy felháborodást keltett, hogy egy várost, Encset a hozzátartozó abaújdevecseri városrésztől egy autópálya választja majd ketté. Tudomásunk szerint azért kezdték ennek tervezését, hogy elkerülje a lakott területeket, a lakók nyugalmát is figyelembe véve. Itt az ellenkezőjét tervezték, a lakók nyugalmát zavarják majd és körülményesebbé teszik a közlekedést több irányba is. A jelenlegi tervek hátrányosan érintik még az Encstől felfelé fekvő településeket is, például Novajidrányt, Garadnát. A Guinness-rekordok könyvébe illene a várost kettéválasztó autópálya.” – írta egyik Encs környékén lakó olvasónk még december elején.

Jogerős

Mi olvasónk aggodalmait elküldtük az M30-as autópálya beruházójának, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek., ahonnan a következő válaszokat kaptuk írásban:

„Encs, Abaújdevecser és Forró rendezési tervei régóta az M30-as két település közötti nyomvonalát tartalmazzák. Környezetvédelmi okokból, valamint domborzati adottságok indokolták az elfogadott nyomvonalat, ami jogerős környezetvédelmi engedélyt kapott. Az autópályán való átjutást minden országos közút esetében a jelenlegi nyomvonalon vagy ahhoz közel alakították ki. A Szalaszendről, Fulókércsről megközelítésben nem lesz változás. A Méra-Szemere-Büttös összekötő út és a 3-as számú főút kapcsolata továbbra is megmarad. Encs, Abaújdevecser és Forró települések között önálló kerékpáros és gyalogos kapcsolatok épülnek, melyeken keresztül a jelenleg használt úthoz hasonlóan lehet majd a települések között közlekedni”.

Biztonságosabb

Encs polgármestere, Szeles András szerint sincs ok aggodalomra, mert Encs felé a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabb lesz, mint jelenleg. Most az Abaújdevecser városrészből érkezőknek a forgalmas 3-as úton kell átkelniük.

– Az autópálya megépítésével nőne a közlekedés biztonsága és gyorsasága. Az Encs környékén élők rövidebb idő alatt eljuthatnak majd Miskolcra, Budapestre, mint jelenleg. De az M30-as nemzetközi út is lesz, hiszen összekötést biztosít majd Kassával, Lengyelországgal – mondta a polgármester, hangsúlyozva: bízhatnak abban is, a magyar és nemzetközi vállalkozások érdeklődése megnő az abaúji térség iránt. Már vannak biztató jelek. A város szélén, ami a legközelebb lesz az M30-as úthoz, több önkormányzati területet is megvásároltak működő vállalkozások.

