Cigánd II – Erdőhorváti 1-1 (1-1)

Cigánd, 150 néző. V.: Majoros.

Cigánd II: Deme – Pásztor, Béres, Oravecz, Buda (Dócs), Oláh, Makkai, Balogh (Hogya), Horváth (Jasceg), Timkó, Jáger. Edző: Nagy Gábor.

Erdőhorváti: Olajos – Novák, Gálya, Sáfrány, Orosz (Peimli), Engel, Popovics, Prekob, Mészár (Pufnyák), Kántor, Gulyás. Edző: Mata Sándor.

G.: Oravecz, ill. Gálya. Jók: Oravecz, Oláh, Jasceg, ill. Olajos, Gálya, Prekob.

Nagy Gábor: – Többet vártam a mérkőzéstől. Próbálkoztunk becsülettel és hiába billent fel a pálya ma a kreativitás hiányzott. Egyetértek Sanyi barátommal, a játékvezetőnek voltak téves ítéletei, az elmaradt kiállítás itt is, ott is, illetve a kapott gólunknál kirúgás helyett szögletet ítélt, amiből persze gólt is kaptunk.

Mata Sándor: – Jó csapat otthonában pontot szereztünk, akik mezőnyben sokat futottak látszik Nagy Gabi barátom munkája. Sok sikert a Cigándnak. A játékvezető téves döntése befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mivel nem állította ki a hazaiak kapusát.

Sárospatak – Gönc 3-4 (1-2)

Sárospatak, 80 néző. V.: Nagy F.

Sárospatak: Nagy – Takács, Kiss D., Kerékgyártó (Kajati), Poroszka (Solymosi), Bartha A., Pothurszky (Bartha Á.), Horváth Zs. (Mihalkó), Preszoly, Horváth Z., Hochvárt. Edző: Beimli Zsolt.

Gönc: Parzignáth Gábor – Orosz (Kiss L.), Molnár, Szemán M., Lehoczki, Budai, Konkoly K. (Horváth Gy.), Mózes, Szemán D., Konkoly T., Bodnár (Parzignáth Gergő). Edző: Vranyák György.

G.: Pothurszky, Preszoly, Kiss D., ill. Lehoczki (2), Molnár, Budai. Kiállítva: Nagy (78.), Mózes (87.). Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 2-2.

Beimli Zsolt: – Én még ilyen nagyvonalú csapattal mint a miénk, még nem találkoztam. Helyzetek tömkelegét alakítottuk ki és puskáztuk el. Kétszer dönthettük volna el a mérkőzést, mindkétszer elajándékoztuk a lehetőséget.

Szarka Zsolt, szakosztályvezető: – Érzelmekben, indulatokban és gólokban gazdag mérkőzésen végre mi nyertünk.

Kenézlő – Garadna 1-2 (0-0)

Kenézlő, 80 néző. V.: Oscsenda.

Kenézlő: Gál – Tóth Á., Pápai R., Horváth Z., Szemán, László, Helmeczi (Horváth), Tóth D., Balogh M., Bilku, Tóth P. Csapatvezető: Pápai Attila.

Garadna: Kiss B. – Beregi P., Kis, Sabján, Rozgonyi (Horváth G.), Galajda, Molnár D., Orosz, Szaniszló (Beregi D.), Nyitrai, Molnár M. (Bujnóczki). Edző: Berencsi László.

G.: Tóth Á., ill. Kis, Galajda. Jók: Gál (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. az egész csapat. Ifi: 4-2.

Pápai Attila: – Egy nagyon sportszerű csapat ellen jó iramú mérkőzésen kiemelkedő játékvezetés mellett maradtunk alul. Az előző mérkőzésekhez képest sokat javultunk hozzáállásban és akaratban, de ma ez is kevésnek bizonyult.

Berencsi László: – Lendületes mérkőzésen rúghattunk volna mi is jóval többet, de az ellenfél is. Minőségileg tudtunk javulni az elmúlt héthez képest, de ehhez a most megjelent játékosokra is szükség volt. Jó volt a játékvezetés.

Pálháza – Tiszakarád

A 27. percben 6-0-ás állásnál félbeszakadt mert a vendégcsapat létszáma 7 fő alá csökkent.

Pálháza, 70 néző. V.: Nagy L.

Pálháza: Zelencz – Besztercei, Ónodi, Erdei, Szabó I., Orosz, Timkó, Lukács (Bodnár), Suták, Csizmár, Pálóczi. Edző: Horváth Mihály.

Tiszakarád: Jakocska – Oláh, Horváth I., Karászi, Csóka, Budai P., Horváth T., Tóth K., Budai Cs. Megbízott edző: Karászi Zoltán.

G.: Szabó I. (3), Suták, Ónodi, Orosz. Ifi: 3-0.

Horváth Mihály nem nyilatkozott.

Batta Dezső elnök nem nyilatkozott.

