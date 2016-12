„Én jobb édesanya leszek”

– Kissé késve értünk át a Nefelejcs Lakásotthonból az Alsózsolcai Gyermekotthonba, ahol már javában folyt a karácsonyi ünnepség. A gyerekek novellával, versekkel, karácsonyi dalokkal tették emlékezetessé az ünnepet. Közben persze azt figyelték, mit rejtenek a karácsonyfa alatt meglapuló színes ajándékcsomagok.



A műsor után Nyerges Andrea, az otthon gyermekvédelmi ügyintézője köszöntötte a gyerekeket a szeretetről szóló idézettel. Majd az est legizgalmasabb percei következtek, kiderül, olvasóink és lapunk munkatársai milyen ajándékokkal lepték meg a nehéz sorsú gyerekeket.

Autópálya

Kétségtelen, az otthon legfiatalabb lakójának, a 7 éves Bódi Andornak volt a legnagyobb az öröme. Kívánsága egy autó volt, de egy egész autópályát kapott ajándékba. Akartunk vele beszélgetni, de nem lehetett, mert nagy boldogan felkapta az ajándékszatyrokat, és szaladt az emeletre, a szobájába, hogy kipróbálja a fantasztikus játékot.

Bódi Szandra azonban megállt egy-két szóra. Bár ő is a szobájában akarta kicsomagolni az ajándékát, de a kedvünkért azért kiszedegette karácsonyi szatyrából a meglepetéseket. Előtte még megjegyezte, hogy leginkább telefonra vágyna, de tudja, hogy az drága, úgyhogy bármi is van a szatyorban, mindennek örül.



– Csoki, tusfürdő, még egy csoki és még egy – sorolja. – Ezek is jó ajándékok és hasznosak – jegyzi meg. – Szeretem a karácsonyt. Az a legszebb, ha a családtagok együtt lehetnek ilyenkor, és szeretetben, békében élnek. Én is várom anyát és apát, hogy meglátogassanak – reménykedik.

Nem jöttek

Még csak pár napja költözött a gyermekotthonba Szemes Vivien. – Eddig nevelőszülőknél voltunk a testvéremmel Putnokon. Nagyon szerettem ott lenni. A mai napig szeretettel gondolok a nevelőszüleimre. Ott nagyon szépek voltak a karácsonyok. Minden évben kaptunk ruhákat, édességeket, játékokat. De el kellett onnan jönnünk – mondja szomorkásan. Ő is bontogatja az ajándékcsomagját: sminkkészlet, napszemüveg, csoki, sampon és tusfürdő. – Szép ajándékok, örülök – állapítja meg. Kérdezzük a karácsonyról is.



– Az ünnep lényege a szeretetben és az együttlétben van. Az igazi szüleimről azonban szinte semmit nem tudok. Amióta elkerültünk tőlük, soha nem látogattak meg bennünket. Van még testvérünk otthon is, de őt sem láttuk nagyon régen. Ő már felnőtt, saját családja van. Úgy gondolom, én sokkal jobb édesanya leszek, mint a saját anyukám. Amikor azon gondolkodom, hogy miért kerültünk mi nevelőszülőkhöz, arra jutok, hogy biztos azért, mert apa is intézetben nevelkedett, és talán azt akarta, hogy mi is ott nőjünk fel. Az én családom karácsonya nagyon szép lesz. A gyerekeimnek sok ajándékot veszek majd, lesz szép karácsonyfánk, és főzök finom vacsorát – képzeli el a jövőt Vivien.

– ÉM-HE –

Hétvégén együtt főznek

A Nefelejcs Lakásotthonban az ajándékok mellé finom, karácsonyi vacsora is járt. Igazi különlegesség volt a baconos csirkemell, amit, mint kiderült, Fecske Lászlóné Marika, a lakásotthon vezetője készített. Rögtön megtudakoltuk tőle a receptet, de előtte még elmesélte, hogy a lakásotthonban a felnőttek főzik az ebédet és a vacsorát. Hétvégén a gyerekek is besegítenek, hiszen hétköznap tanulniuk kell. Igyekeznek olyan ételeket főzni, amiket a gyerekek is megesznek. Kedvelik a tésztaféléket, a babos ételeket, a süteményeket, de az újdonságokat is szívesen megkóstolják. Ilyen a baconos csirkemell is.

Elkészítése: A csirkemellet felvágjuk apró kockákra. Fűszerezzük ízlés szerint borssal és ételízesítővel. A lisztet, a tojást és a tejfölt jól összekeverjük, majd a sajt felét is belekeverjük a masszába, végül a felkockázott csirkemellet is hozzáadjuk. Az őzgerincformát először kibéleljük alufóliával, majd egymás mellé fektetjük a baconcsíkokat. Erre rákanalazzuk a masszát, megszórjuk a maradék sajttal. Ráhajtogatjuk a bacont. Előmelegített sütőbe toljuk 30 percre. Ha megsült, kivesszük és kiborítjuk a formából és az alufóliából, majd visszatesszük még 10 percre, hogy a bacon jól megpiruljon rajta.

Hozzávalók

Két őzgerincformához:

1 kg csirkemell apró kockákra vágva

50 dkg szeletelt bacon

40 dkg reszelt trappista sajt

6 tojás

6 evőkanál liszt

6 evőkanál tejföl

ételízesítő ízlés szerint

bors ízlés szerint

Alsózsolca, Miskolc – Óriási volt az örömük az Alsózsolcai Gyermekotthon és a lakásotthonok lakóinak, amikor végre kibonthatták szépen becsomagolt ajándékaikat. Hálásan köszönik olvasóinknak a sok-sok meglepetést.

