„Én is segíteni fogok mindenkinek” – Boldog gyermekarcok Alsózsolcán

Kár, hogy olvasóink nem lehettek ott az Alsózsolcai Gyermek­otthon és lakásotthonok karácsonyi ünnepségén. Annyi boldog, mosolygós gyereket ritkán látni együtt, és ami óriási öröm volt számunkra, hogy olvasóink segítségével szerezhettünk boldog napokat a nehéz sorsú gyerekek számára.



Elsőként a Nefelejcs Lakásotthon karácsonyi ünnepségére voltunk hivatalosak. A fontos eseményre eljött Szilágyi László, Alsózsolca polgármestere és Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója is.



A gyerekek a karácsonyi ajándékok bontogatása előtt műsort adtak a vendégeknek. Verset szavaltak a hópihéről, a télről, a cinkéről, a gyertyáról, az ünnepről, az angyalokról és a gyógynövényekről. Kinga A szeretet himnuszát mondta el, majd közösen énekeltek. Felcsendült a klasszikus Kiskarácsony, nagykarácsony, majd a Mennyből az angyal.

Kislányoknak baba

Idei karácsonyi „Segítünk” akciónkat az Alsózsolcai Gyermekotthon és a lakásotthonok gyermekeinek javára szerveztük. Olvasóink most is, mint minden évben, sok-sok ajándékkal lepték meg a gyerekeket, akik mindannyian azt mondták, hogy ilyen sok ajándékot még soha nem kaptak. Főleg a kisebbek öröme volt határtalan, a nagyobbak szégyenlősen vitték be a szobájukba a színes csomagokat.

Szabina és húga, Ági arcáról nem lehetett eltüntetni a mosolyt egész délután. Minden kívánságukat teljesítették olvasóink.



– Kaptam két doboz Barbie babát. Egy másik babát, szép szőke hajút és babakocsit. De szép! Ilyen szépet még nem is láttam! A Barbienak vannak ruhái és hozzá vállfák – mutogatja az ajándékokat Szabina csillogó szemekkel. – Boldogan lobogtatja azt az üdvözlőlapot is, amelyet egy kislány írt nekik. A kislányt Lilinek hívják, és boldog karácsonyt kívánt mindkettőjüknek.

– Nagyon sok jószívű ember van – állapítja meg a kislány. Megjegyzi: minden babának nagyon örül, de talán a Barbiek­nak a legjobban.

„Jó itt lenni”

Julika karácsonyi kívánságai is teljesültek. A szépen becsomagolt dobozban ott lapult egy kék ruhás, szőke baba. Rajzlapok, filctollak, ecsetek és vízfesték, mert a kislány azt mesélte korábbi riportunkban, hogy nagyon szeret rajzolni. Aztán van még ott kirakós játék, mert azt is szeretett volna, és egy kísérőlevél, amiben minden jót kíván neki Erzsike néni és Imre bácsi. Barbie baba neki is jutott, kapott hozzá rózsaszín kellékeket, mindenfélét, amire csak a szőke hölgynek szüksége lehet. Úgy tűnik, feneketlen ez a doboz, mert lapul még benne színes ceruza, babáknak való teáskészlet, egy piros angyalka, sőt egy karkötő is.



– Szeretem a karácsonyt nagyon. A szeretet miatt. Jó itt lenni. Jó lenne otthon is, de a téli szünetben nem megyek haza. Szerintem az anyukám meglátogat – reménykedik Julika.

Melinda néni

Kingának könnyes a szeme, tudakoljuk, mi a baj. Kiderül, a karácsonyi ajándékokkal semmi probléma, azoknak nagyon örül, hiszen kapott könyveket, amiket mind kiolvas majd a téli szünetben, és jó puha plüssállatokat, amelyekkel aludni tud.

A könnyek oka, hogy az egyik nevelőjük elmegy.

– Ez az utolsó karácsonyunk Melinda nénivel. Pedig nagyon szeretem őt, jól el lehet vele beszélgetni. Mindent elmondhattam neki, ami csak a szívemet nyomta – osztja meg velünk bánatát Kinga. De már mosolyog is.



– Az Észak olvasói nagyon kedvesek. Örülünk, hogy szinte mindenki megkapta azt, amit kért. Vagy ha nem is pont azt, de valamilyen ajándék mindenkinek jutott. Én úgy látom, sokkal több a jó szándékú ember, mint a rossz. Elhatároztam, hogyha felnőtt leszek, én is segítek majd mindenkin, akin csak tudok. Szociális gondozó és ápolónak tanulok, ez a munka eleve a segítésről szól. De ha látom, hogy valaki nehéz helyzetben lesz, akkor megpróbálom az ő életét is jobbá tenni – mondja Kinga.

Hegyi Erika

Nem volt még ilyen gazdag ünnep

– Huszonhét éve dolgozom a gyermekvédelem területén, de ilyen gazdag karácsonyunk még soha nem volt – állítja Luterán Istvánné, a lakásotthonok szakmai vezetője. – Nagyon hálásak vagyunk az Észak-Magyarországnak és olvasóinak, akik gondoltak az állami gondozott gyerekekre is. Ezen a karácsonyon egyikük sem megy haza, mert a szülők nem kérvényezték, hogy otthon töltsék a téli szünetet. Sok szülő el sem jön a karácsonyi ünnepségünkre, vagy ha mégis, semmilyen ajándékot nem hoz a gyerekének – vázolja a szomorú helyzetet a szakmai vezető.

Aztán boldogan sorolja, mi mindent kaptak a lakásotthonok és a gyermekotthon az Észak munkatársaitól és olvasóitól: több televíziót, szőnyegeket, kanapét, mélyhűtőt, diavetítőt, rengeteg játékot, sporteszközöket, könyveket, bizsukat, illatszereket, édességeket, színes papírokat, rajzlapokat, színes ceruzát, festéket, ágyneműt és törülközőt, mese-CD-ket, mézeskalácsot, valamint Erzsébet-utalványt.

Alsózsolca, Miskolc – A gyermekotthon lakói is nagyon hálásak olvasóink ajándékaiért.

Alsózsolca, Miskolc – Azt kívánta, hogy teljesüljön mindenkinek a karácsonyi kívánsága.

