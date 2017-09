„Én az örök élet titkát fedezném fel”

Lelkesen magyaráz dr. Körtesi Péter egyetemi docens a matematikai játszóházban. A GeoGebra oktatóprogramot mutatja be. Mint mondja, a program alkalmas általános és középiskolások matematikai oktatására. Kezelése egyszerű, könnyen tanítható, 150 országban használják, már 60 nyelvre lefordították és ingyen letölthető.

Működik okostelefonon, tableten és számítógépen. Megjegyzi, kevés az olyan hasznos oktató program, ami ingyenesen elérhető, de a GroGebra ezek közé tartozik.

Autógyártással és -tervezéssel szeretnék majd foglalkozni.” Handke Zsombor

Kicsiny gyártósor

Péntek délután a Kutatók Éjszakáján, illetve annak kezdetén jártunk a Miskolci Egyetem díszaulájában, ami benépesült tudásra szomjazó gyerekekkel és felnőttekkel. Az érdeklődés érthető, hiszen ritkán adódik olyan alkalom, amikor bárki bekukkanthat az egyetemen folyó tudományos munkába.

Nemcsak a karok, de az egyetemmel kapcsolatban álló cégek is csatlakoztak a programhoz. Az evosoft standjánál főleg fiúk állnak. Nem csoda, hiszen egy komplett gyártósor kicsinyített mását figyelhetik meg működés közben.

– Nagyon érdekel a robotika – jelenti ki a 12 éves Handke Zsombor, aki a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola tanulója.

– Amit itt látunk, ezt használják például a Mercedes-gyárban is. Jó lenne nekem is otthonra egy ilyen, csak az a baj, hogy nagyon drága. Azt mondták, hogy ez a kicsi is egy ház ára. Ha felnőtt leszek, nagyon szeretnék majd autógyártással és -tervezéssel foglalkozni – árulja el. Nincs több idő beszélgetni, mert társai hívják a következő érdekességhez.

Olyan fiatalokkal is találkozunk, akik úgynevezett pontgyűjtő lapot szorongatnak a kezükben. Kiderül, ők a Bosch játékában vesznek részt. Ha mind a 8 állomáson teljesítik a feladatokat értékes pontokért, a szükséges pecséteket, valamint aláírásokat is összegyűjtik, akkor ajándékokat kaphatnak.

Kis felfedezők

Újabb iskolás csoport érkezik. Kiderül, ők a Sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskolából jöttek, és nagyon kíváncsiak, hogy vajon mit látnak majd itt.

Kovács Jázmin úgy fogalmaz, szerinte azért rendeztek Kutatók Éjszakáját, hogy sok érdekes kísérletet bemutathassanak, és ezzel felkeltsék a gyerekek érdeklődését a tanulás iránt. Ő is szeretne majd valamit felfedezni, de azt még nem tudja, hogy mit. Annyi azonban biztos, hogy biológus vagy orvos szeretne lenni. Osztálytársának, Fónagy Dánielnek azonban határozott elképzelése van a jövő kutatásaival kapcsolatban.

– Szerintem az örök élet titkát kellene feltalálni – javasolja, majd hozzáteszi: – Én már tavaly is voltam itt, akkor az ólomkatonák tetszettek a legjobban. Szeretnék majd én is egyetemre járni, és felfedezni új dolgokat például a számítógéphez, vagy új anyagokat. Tudom, hogy ehhez jól kell tanulni. Én jól tanulok, csak néha a házit felejtem el – vallja be.

A gyerekek tehát elindulnak, hogy felfedezzék a tudomány legérdekesebb csodáit. Láthattak világító atomokat, mágikus ragacsokat és bizonyíthattak az Elme-házában.

Több mint 100 program

A miskolci Kutatók Éjszakáját dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg. Jelezte: több mint 100 programmal készültek erre az éjszakára. Cél, hogy a gyerekek és a fiatalok bepillantást nyerjenek az intézményben folyó munkába, és ne csak megismerjék, de megszeressék az egyetemet.

Az egyetemi karokon kívül a Egyetemi Könyvtár, az Idegennyelvi Oktatási Központ és a Konfuciusz Intézet is érdekességekkel készült. Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet a miskolci belvárosban szervezte a Kutatók Éjszakáját. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. pedig immár 6. alkalommal vett részt a programban.

Nyitott labor

Különlegesség, hogy ebben az évben a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Laboratóriumi Medicina Osztálya is csatlakozott a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz. A Nyitott Laboratóriumi Éjszaka program keretében az érdeklődők megismerhették az osztályon folyó munkát, az orvosdiagnosztikai laboratórium felépítését, működését. Az érdeklődők megtudhatták, hogy mi történik a vizsgálatra levett mintákkal, hogyan születik belőle laboratóriumi eredmény, és azt hogyan használják fel az orvosok a gyógyító munkában.

