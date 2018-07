Emlékmű Bodrogkeresztúr gólyájának is

Idén nyolc településen tíz installációt épített a Hello Wood Tokaj-Hegyalján. Az ország ­összes építészképzést kínáló felsőoktatási intézményeiből, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetemről összesen 150 diák és számos díjnyertes építész kapcsolódott be az egyhetes munkába.

Tíz elem

Szerencsen az egykori cukorgyár füstölgő kéményeire emlékeztető optikai illúziót, Tarcalon naplementenéző ülőhelyet, Rátkán pedig óriás kakast építettek a Hello Wood résztvevői. Ez csak három elem abból a tízből, amit idén már a másodszorra visszatérő alkotótábor résztvevői hagytak emlékül a világörökségi borvidéken. A szervezők azt mondják, a projekt oktatási szempontból is nagy jelentőséggel bír, hiszen az egyetemek be is építették a tantervbe az egyhetes tábort, amely felbecsülhetetlen gyakorlati tapasztalatot jelent a hallgatóknak. A Hello Wood az ország legismertebb építészeti oktatással foglalkozó stúdiója, akik Csóromföldétől Argentínáig tartanak nemzetközi építészeti táborokat, és Torontótól Londonig jegyzik munkájukat.

– A borvidék huszonhét településből áll és minden település egyenlő számunkra. A cél, hogy a megfelelő támogatás ismeretében Héjj Dávid elnök úrral közösen azt szeretnénk elérni, hogy az elkövetkezendő két évben minden településen épüljön fel egy látványos installáció – mondta el a projektet támogató Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Strommer Dávid.

Érdekesek

Hozzátette, olyan elemek építése a cél, amik mind a helyieknek, mind a térségbe látogató turistáknak is érdekesek lehetnek. Bodrogkeresztúrban, a hét honfoglaló vezért bemutató Bodrog-parti parkban a település gólyájának állítottak emléket. Fülöp tizenhárom éven át volt állandó lakosa a falunak, a Pécsi Tudományegyetem a kecses szárnyaival oltalmat adó, fentről mindent látó gólyát idézte meg kilátópontjával.

ÉM-EJ

