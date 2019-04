Emlékezetessé tett évforduló, eredményes Százszorszépek

A jubileumi évet ismét sikeres versenyszezonnal tették szebbé. A közelmúltban megrendezett országos bajnokságon zsinórban negyedszer állhattak fel a dobogó legfelső fokára.

Ismét bajnokok

Az 1994-es alapítás óta szinte megszámlálhatatlan a fellépések, versenyek száma, amelyen részt vettek a csoport tagjai. Külföldön is több helyen megmutatták magukat a Százszorszépek, több Európa-bajnokságon is öregbítették Szendrő hírnevét. Legutóbb április 6-án, a 2019. évi Országos Majorette Bajnokságon Tatabányán. A rangos versenyen 16 egyesület több mint 300 versenyzője 174 versenyszámban indult az országos bajnoki címért. A Száz­szorszépek senior bot csapat koreográfiájukkal immár negyedik alkalommal szerezték meg a bajnoki címet. Emellett a junior bot trio, a senior pom miniformáció és a senior mix csapat is az élen végzett, s begyűjtöttek három dobogós és négy egyéb helyezést is.

A jubileum és a sikerek okán beszélgettünk Kerekes Katinkával, aki a versenycsapatot edzi, testvérével, Lillával korábban maguk is versenyeztek és felléptek a csoportban, majd 2014-től ők vették át a szakmai munkát.

– Jelenleg 20 gyerek alkotja a versenycsoportot és 30-an vannak az utánpótlásban, akikkel Lilla foglalkozik. Hét­éves kortól szoktuk a lányokat felvenni, 13–18 év közöttiek, vagyis a juniorok és a seniorok tagjai a versenycsapatnak. Nehéz, de sikeres időszak van mögöttünk, hiszen a szendrői tornacsarnok volt az otthonunk, a leégése nagyon érzékenyen érintett minket. A nagyokkal végül Edelényben, a Szent Miklós-iskolában kaptunk helyet, amiért nagyon hálásak vagyunk, míg a kicsik egy kisebb tornateremben dolgoznak Szendrőn – avat be Katinka a részletekbe.

A két csapatvezető a fővárosban dolgozik, így az edzéseket hétvégén tartják, a táncosok pedig számos településen élnek Miskolctól Szögligetig, így van, aki egy edzés kedvéért száz kilométert utazik oda-vissza.

Kihagyják az Eb-t

Ennek ellenére töretlenül szállítják a jó eredményeket, az elmúlt versenyszezont is parádésan zárták. A zágrábi kontinensviadalra is sikerült kvalifikálni magukat, ám anyagi problémák miatt nem tudják vállalni az utazást. Amikor a siker receptjéről kérdezzük Kerekes Katinkát, ő a csapategységet, az összetartást említi elsőként.

– Amikor Lillával átvettük a szakmai munkát, tudtuk, mit kell, és hogyan érdemes csinálni, hiszen magunk is sikeres versenyzői múlttal rendelkeztünk, ez előny volt. Lépésről lépésre igyekeztünk felépíteni a csoportot, de mindenkitől azt kértük, tegye bele magát maximálisan. A lányokra és a szülőkre pedig nem lehet panasz, csak dicsérni tudjuk őket, mindenki jön, amikor kell, a családi nyaralásokat, programokat, mindent aszerint szervezi, alakítja, hogy ott tudjanak lenni az edzéseken, fellépéseken. Ha kell, egész szombaton gyakorolnak, nagy összetartással dolgoznak a célért – magyarázza.

Jól érezzék magukat

Fontosnak tartja, hogy mindig meg tud újulni a csoport, ennek köszönhetik negyedszázados múltjukat. Míg egy nagyobb városban előnynek gondolhatják, hogy nagyobb a merítés a gyerekekből, Katinka szerint ez inkább hátrány lehet, túl sokfelé mehetnek a lányok, és az is előfordul, hogy rivalizálás alakul ki a csapatok között városon belül.

– A legfontosabb, hogy minden évben fejlődni tudjanak a gyerekek, jobb és jobb koreográfia készüljön, jól érezzék magukat és elégedettek legyenek azzal, amit csinálnak – tette hozzá.

Horváth Imre

