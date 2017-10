Emlékekkel megy haza

Hamarosan nyugdíjba megyek, így el kell köszönnöm Magyarországtól – nyilatkozta José Ángel López Jorrin, Spanyolország nagykövete, aki utolsó évét tölti Magyarországon, ezért szándéka szerint minden partneriskolát meglátogat, ahol spanyol nyelvet is oktatnak, találkozik tanárokkal és diákokkal, így a hermanosokkal is.

– Közel 4 év ittlét után elmondhatom, hogy kiválóan működnek a spanyol–magyar kapcsolatok, jó az együttműködés, és a jövőben is ezért fogunk dolgozni. Azt kívánom, hogy továbbra is ilyen jó kapcsolat legyen a két ország között.

Jó színvonalú oktatás

Szerinte rendkívül jó a spanyol nyelvtanítás Magyarországon, magas színvonalon tanítják a nyelvet.

– Ez azért örömteli, mert Magyarországon állami oktatásban lehet elsajátítani a spanyolt, nem magánoktatás keretein belül, hiszen Spanyolországban magas színvonalú oktatást csak magánoktatásban lehet nagyon drágán megszerezni – tudtuk meg.

A legkedvesebb magyarországi emlékéről ezt mondta:

– Nagyon sok van, nehéz egyet kiemelni, de ha muszáj, akkor a Tokaji borvidék, a dunai hajózás és a Liszt Ferenc Akadémia koncertje – felelte.

Hisz a spanyol egységben

A nagykövettől megkérdeztük: mi lesz Katalóniával, az egységes Spanyolországgal?

– Továbbra is a spanyol állam egységében hiszek, ahogy eddig is – mondta lapunknak a diplomata. – Bízom benne, hogy Katalónia továbbra is Spanyolország része marad, és nem válik függetlenné.

José Ángel López Jorrin hozzátette: az alkotmányban benne van, hogy népszavazást lehet összehívni, ám Katalóniának nincs joga elszakadni. „Ha egy tartomány szeretne függetlenné válni, ahhoz csak akkor lenne érvényes a népszavazás, ha az egész ország szavazna, és nem csak annak a régiónak a lakosai, amely le kíván válni – fogalmazott a spanyol nagykövet.

A „spanyolos” diákok és tanáraik egy kis előadással is készültek, majd László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója megköszönte a segítséget a nagykövetnek, aki egyébként nem először járt a Herman Ottó Gimnáziumban.

Végül José Ángel López Jorrin egy oklevelet adott át az iskolának, amit Madarász Péter igazgató vett át.

