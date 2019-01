Emlékek az óév meccseiről – Kozma István sportfotói 2018-ból

Már hagyomány, hogy év elején arra kérjük fotóriportereinket, hogy válogassanak a 2018-as képeik közül, s visszatekintésképp mutassák meg, merre jártak, s melyek voltak azok a pillanatképek, amelyeket ők is szívesen visszanéznek. Ez alkalommal sportfotóikból (is) kértünk ízelítőt, pénteken Ádám János, most Kozma István 2018-as, kedvenc sportfotóit tekinthetik meg olvasóink.

Pista számtalan sporteseményen járt 2018-ban is, a válogatott fotók nagy része futballmeccseken készült. Ám asztalitenisz, jégkorong, kosárlabda, röplabda, amerikai foci mérkőzéseken is születtek szerinte (és állíthatjuk, a képek nézői számára is) felejthetetlen pillanatok, sőt, fotósunk kedvenc képei között egy vitorlásversenyen készült felvétel is szerepel.

