Emberölés a vád a mezőcsáti gyújtogató ellen

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint július 17-én Mezőcsáton rágyújtotta a házat egy édesapára és annak három gyermekére.

Folyamatosan kötekedett

A férfi – a nyomozás eddigi adatai szerint – a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön lakrészben. Sokat veszekedtek, melynek gyakran az lett a vége, hogy a kötekedő “társbérlőt” elzavarták. Ez történt július 17-én is, amikor egy szülinapozást követően az ittas állapotban levő férfi éjjel hazatért, hangoskodott, otthon folytatta a mulatozást. Az édesapa rászólt, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a gyerekek, erre a férfi megfenyegette, hogy ha ő nem aludhat ott, akkor ők sem fognak. Ezt követően elment és a hajnali órákban tért vissza, amikor is – a gyanú szerint – szándékosan tüzet okozott a házban, úgy, hogy tudta, hogy az édesapa a három gyermekével bent alszik.

A füstre a 14 éves lány ébredt fel, aki felkeltette apját és testvérét. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz hatása miatt az édesapa és kislánya meghalt az égő házban. A gyújtogató eközben a helyszínt elhagyta, elindult gyalogosan a közeli település irányába.

Súlyos büntetés vár rá

A bíróság az előzetes letartóztatást részben a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélye miatt rendelte el, mivel bűnösség megállapítása esetén a cselekményéért akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

Kiemelkedő tárgyi súlyú ügyről van szó, több ember, valamint tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indult az eljárás, mely pontos körülményeinek a megállapítása további nyomozás feladata, ezért az is feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítási eljárást veszélyeztetné. A bíróság a bűnismétlés veszélyét is megállapította, mivel a gyanúsított más büntetőeljárás hatálya alatt követhette el a cselekményt.

ÉM-SZB

