Emberközeli fesztivál Tornabarakonyban

Augusztus 3–4-én már nyolcadik alkalommal rendezték meg az alig huszon-egynéhány lélekszámú településen a környék egyik legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Gömör-Tornai Népművészeti Találkozót.

Úgy ment mindenki haza, hogy jövőre újra találkozunk.” Komárominé Gál Mária

A program pénteken Benda Iván kiállításának, egyedi, könyvbemutatóval egybekötött megnyitójával indul a hajdanvolt iskolában, a fotókat ugyanis dalokkal „fűszerezve” mutatta be. Megkoszorúzták az I. Világháborús emlékművet, melyet a Bódvaszilasi Színjátszó Kör előadása, az Indul a bakterház követett, amelyet több mint háromszázan tekintettek meg.

Szombaton a hagyományoknak megfelelően a Kemencés dombon adtak egymásnak találkozót a népművészeti előadók, csoportok: 12-en léptek színpadra a népdalkörök, népdalénekesek, hagyományőrzők kategóriában. Őket követte a néptáncegyüttesek és táncpárosok kategória hét fellépővel, majd a négy népzenész fellépő.

Visszatérők, új fellépők

– Nagyon jól sikerült, emberközeli volt az idei rendezvény is, annak ellenére, hogy szombaton 5-600 közötti volt folyamatosan a közönség. Az előadók között volt olyan, aki először jött el, mint a bódvavendégiek, vagy a tornagörgői csoport, de említhetem a miskolci Takács Milánt is, aki mindössze hatodikos, de már helyet szerzett magának a fellépők között énekével, de természetesen sok volt a visszatérő előadó. Idén is úgy ment mindenki haza, hogy jövőre újra találkozunk – értékelt Komárominé Gál Mária, a szervező Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány önkéntese.

A fesztiválprogram előtt a Rozsnyói Meseszínház elő­adását, illetve válogatást tekinthettek meg a jászberényi Hamza Múzeum Képzőművészet-barát Köre alkotó tagjainak legújabb munkáiból az érdeklődők. A fellépések után pedig Ébrenálmok címmel irodalmi- és zenei kisszínpad következett Németh Pákolicz Tamás írásaival, megzenésített verseivel. A helység kalapácsát a felvidéki Csavarszínház adta elő, a fesztivált pedig éjszakába hajló táncház zárta.

ÉM-HI

