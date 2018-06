Emberi tényezők a cégstratégiákban

Mostanában

Egy vállalkozásban az egyik legkiszámíthatatlanabb, legkevésbé befolyásolható tényező az emberi erőforrás. Elég egy betegség, baleset és máris borul minden, hiszen az adott munkafolyamatot valakinek el kell végeznie, de ha kiesett az, aki felelős érte, akkor az valakinek többlet terhet jelent. Igen ám, de mi a legpraktikusabb, amit tehet egy munkáltató?

Amennyiben jó vállalati kommunikációra vágyunk, akkor fokozottan szem előtt kell tartani azt, hogy a HR jól, bentről kifelé indulva kommunikáljon, legyen a közönség felé hiteles, tudatos és különböztess meg magát a többi hasonló vállalattól. Az is előnyére szolgál egy vállalkozásnak, ha figyelemmel követi a trend változásait, így időben tud eszmélni és ezáltal alkalmazkodni az új elvárásokhoz. Ez azért is fontos, mert az első reagálók szárnypróbálgatásai, és annak sikerei mindig kedvezően, illetve kedvezőtlenül befolyásolják a később ébredőket. Itt is igaz, hogy az okos, más kárán tanul.

A cégen belüli kommunikációnak sokkal nagyobb szerepe van a sikerben, mint azt eddig gondolták. Mivel ezzel lehet legjobban építeni, összekovácsolni a dolgozókat egy csapattá, ezért egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a csapatépítő tréningek is. Aki ezt jól ki tudja aknázni, az még nagyjából kitaposatlan ösvényre tévedt, ezért mindenképp érdemes több figyelmet szentelni neki. Szerencsére egyre többen ismerik fel ezt, így egyre több helyen alkalmazzák is, ami észrevehető a vállalkozások sikerén. Elvégre, ha a dolgozó jól érzi magát a munkahelyi légkörben, akkor szívesen megy dolgozni, szívesen vesz részt a feladatokban és ugyanígy dolgozik a cég sikeréért.

Ma a szabadúszás korszakát éljük. Míg egy pár éve kifejezetten vágyott dolog volt valamely céghez tartozni, oda elköteleződni, manapság ez éppen ennyire a visszájára fordult. Most szívesebben maradnak függetlenek a munkavállalók, és keresnek munkát munkaerő-kölcsönzőn keresztül. Míg régebben ez a függőségi viszony nem volt kívánatos, most épp ellenkezőleg, inkább ezt részesítik előnyben.

A HR az új marketing, így aki ezt időben felismeri, egy lépéssel a versenytársak előtt jár és sikerre viheti a vállalkozást, hiszen hozzá fog vándorolni a fő munkaerő. Ha cégvezetőként szeretnénk az élen járni, érdemes szakértőkhöz fordulni. Az Ispiro Consulting segítséget tud nyújtani a belső kommunikáció fejlesztésében és a vállalat fejlesztésében, melynek segítségével kedvezőbbé tehetjük a mindennapi munkavégzést munkatársaink számára.

