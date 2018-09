Élvonalbeliek az alsóban Mezőkövesden

Alighanem országos csúcs született az elmúlt vasárnapi, a fürdővárosban rendezett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első osztályú labdarúgó mérkőzésen, amelyen egymásnak adták a kilincset a szó szerint neves sportolók. A hazaiaknál olyan futballisták léptek pályára, akik remek mutatókkal rendelkeznek, hármuk közül ketten (Hudák Dávid és Koszta Márk) pályájuk felszálló ágában vannak, míg a harmadik (André Alves dos Santos) szereplő gyakorlatilag már „csak” levezet. Ugyanez mondható a hidasi oldalon George Menougongra és Szalma Pálra, akik – már ami az aktív pályafutásukat illeti – megették a kenyerük javát.

A negyedik vonalban

A Hivatásos Labdarúgók Szervezetének adatbankja szerint a brazil nemzetiségű, 35 éves Alves 180 NB I-es találkozón futott ki a pályára, hazai csúcsát pedig a 2010/2011-es szezonban, a Videoton színeiben produkálta. Akkor 29 mérkőzésen 24 góllal az élvonal gólkirálya lett. A hamarosan 22 éves Koszta 68 NB I-es meccsnél tart: a 2017/18-as bajnokságban 31 összecsapáson viselte a sárga-kékek mezét és a házi „királykénti” 10 góljával vastagon hozzájárult csapata bennmaradásához. A 25 esztendős, szlovák nemzetiségű Hudák eddig ugyancsak 68 legmagasabb osztályú 90 percen rúgta a labdát. A hidasnémeti térfélen felvonuló, kameruni-magyar nemzetiségű, anyakönyve szerint 33 éves Menougong – ez érdekes egybeesés – szintén 68 NB I-es fellépést jegyez, míg a 36 évet számláló Szalma 42 élvonalbeli derbijéből 40-et a diósgyőriként vívott. Az öt említett együttesen 326 NB I-es meccset számlál, s mindezt tovább nyomatékosítja Alves egykori legeredményesebb címe – mindez a most igencsak felértékelődött megyei I. osztályban, a magyar labdarúgás hátországában. Pontos, sőt cáfolhatatlan statisztikai adatokkal ugyan nem rendelkezünk, ezért úgy kell fogalmaznunk, hogy a felsorolt mutatók alighanem példátlanok, hiszen ne felejtsük el: szűkebb pátriánk pontvadászata a negyedik vonalat jelenti.

Máskor is lesz

A több, mint érdekes jelenségről (a talán borsodi, sőt országos rekordról) véleményt kértünk Tóth Lászlótól, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatójától, aki vezetőedzőként is többször szerepet vállalt már a legmagasabb osztályban.

– Keretünkben több, mint húszan vannak, így felül, vagyis az NB I-ben minden héten és mindenkinek nem jut szereplési lehetőség – kezdte az igazgató, majd így folytatta: – Többek között pontosan azért hoztuk létre a megyei I. osztályú csapatunkat, hogy az akadémisták mellett azok is mérkőzésszerű terheléshez jussanak, akik az aktuális bajnokin nem lépnek pályára, vagy a keretbe sem kerülnek. Ugyanis teljesen más egy edzés és ugyancsak más az úgynevezett meccsszituáció.

Profi sportolókkal állunk szemben, nekik ez a munkájuk, el kell fogadniuk az adott helyzetet.” Tóth László

– Más kluboknál is ez a gyakorlat, legyen az NB III-as, vagy megyei I. osztályú játék. A Hidasnémeti elleni találkozónkon valamennyi visszajátszó becsületesen dolgozott, sértettséget egyikükön sem láttunk. A képlet egyébként is egyszerű: a feladat elől nem menekülhetnek el, be kell bizonyítaniuk, hogy helyük van az NB I-es gárdában. Majd a mentalitásuk mutatja meg, hogy miként képesek feldolgozni helyzetüket. Ha kiszorulnak és az alsóbb osztályba kerülnek, az a dolguk, hogy hozzák formába magukat, rúgjanak gólokat, ez ugyanis valamennyi vonalban öröm. A konkrét esethez tartozik még: nálunk szakmai döntés született arról, hogy azok, akik valamilyen ok miatt felül kiszorulnak, vasárnap délelőtt kapjanak meccsterhelést. A mostani érintettektől elvonatkoztatva ez máskor, és mások esetében is így lesz, sértődöttségnek pedig nincs helye, de azt hiszem, hogy ez senkiben nem merül fel.

Kolodzey Tamás

Emlékeztető

Megyei I. osztály, 4 forduló

Mezőkövesd Zsóry II – Hidasnémeti VSC 3-3 (1-1)

Gólszerző: Földi, Koszta, Varjas Z., ill. Menougong, Konya, Hegedűs.

