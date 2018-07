Élvezni kell a finálé minden percét

A honi amerikaifutball-bajnokság legmagasabb osztályának (HFL) döntőjét szombaton 17 órától rendezik meg Budapesten, az újpesti Szusza Ferenc stadionban. A finálé egyik résztvevője az előző két szezon egyik döntőse (és a 2016-as évad bajnoka) a Miskolc Steelers, míg a másik a Budapest Wolves. A szövetség tájékoztatása szerint a kapukat már 15 órakor megnyitják az érdeklődők előtt, míg a csapatok 16.45-ös bevonulása, illetve a Himnusz elhangzása után kerül sor kickoff-ra. 18.20 táján jöhet a félidei show cheerleader bemutatóval, tombolahúzás, aztán a második félidőt követően, körülbelül 19.50-től a díjátadó.

Semmi extra

Az acélosok délelőtt 10 órakor találkoznak Felsőzsolcán, a Pokol csárdában, ahonnan egy órával később indulnak a fővárosba. Tervezett érkezés 14.30-kor, a játékosok ezután, a kezdésig, ismerkednek majd a helyszínnel, és persze be is melegítenek a meccsre.

– Az öltözőben már nem hangzik el semmi extra dolog – avatott be mindebbe Aggod Péter csapatvezető. – Edzőnknek, Eaton Demetrius Lamarnak az az elképzelése, hogy élvezzük a focit, legyünk egységesek, küzdjünk csapatként, és tartsuk be a megbeszélt taktikát. Biztos, hogy nagy csata várható, de szeretnénk nyerni. Azt hiszem, ez természetes… Örülnénk annak, ha minél többen el tudnának jönni Budapestre, bennünket buzdítani, azoknak, akik szeretik a sportágat, nagy élmény lesz, de szerintem annak is, aki először szánja rá magát.

A labdának is

A csapat 2005 végén alakult, s ebben alapítóként szerepet játszott Aggod Péter, aki így emlékezett a kezdetekre.

– Sok mindenre gondoltam akkor, de arra biztos nem, hogy egyszer, valamikor, zsinórban háromszor leszünk döntőben a legmagasabb szinten – fogalmazott a csapatvezető-játékos. – Anno még nagyon örültünk annak is, hogy van pálya, ahol tudunk játszani, és hogy egyáltalán van labdánk…

Túl sokba kerülne

Az International Federation of American Football (IFAF) szervezetnek 41 ország tagja Európában, és természetesen a klubcsapatoknak lehetőségük adatik arra, hogy különböző nemzetközi sorozatokban megméressék magukat.

– Többféle kupában lehetne részt venni, akár a Bajnokok Ligájában is, ahová alapból meghívást kap a magyar első helyezett – tette hozzá Aggod Péter. – Bár szakmailag biztosan sokat lehetne tanulni, de pénzügyi szempontból, legalábbis most, nem lenne ésszerű belevágni, túl sokba kerülne.

A fináléra belépőjegyek 2500, 3000, 3500 és 12 000 forintos áron válthatók, 3-14 éveseknek 500 forint a belépő, ezen kor alatti gyerekek számára ingyenes a mérkőzés megtekintése.

A Miskolc Steelers kerete

Támadóegység (offense team)

Quarterback (QB): Vasyl Jordan #9.

Offensive line (OL): Aggod Péter #77, Károly Máté #72, Dobrosi Zsolt #60, Vitaliy Melnyk #50, Sarkadi Flórián #78.

Tight end (TE): Fenyvesi Csaba #87.

Running back (RB): Andre Whyte #27.

Full back (FB): Pavlo Lesiv #31.

Wide receiver (WR): Anton Usenko #82, Mauritio Uribe #17.

Védekező egység (defense team)

Defensive line (DL): Stadler Dániel #90, Yevhen Rakhimov #92, Andrii Lakhtinov #96, Krajnyák Patrik #23.

Linebacker (LB): Eaton Demetrius Lamar #5, Yuriy Nahornyak #48, Bodnár Benedek #35, Schwak Renátó #52.

Cornerback (CB): Jónás Máté #25, Szabó Martin #7.

Strong safety (SS): Miskolci Gábor #53.

Free safety (FS): Deante Battle #1.

Akik még pályára léphetnek: Nagy Donát #6, Hanász Róbert #80, Szabó Krisztián #8, Baranyai Péter #2, Katona Ádám #91, Varga Zoltán #36, Bencze Balázs #74, Sonnenschein Kristóf #22, Szegedi Kristóf #34.

Molnár István

