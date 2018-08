Eltűnt a BOKIK-székház korábbi homlokzata Miskolcon

Igencsak látványos ezekben a hetekben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iparkamara székházán zajló építkezés, szinte teljesen eltűnt ugyanis az épület homlokzataként szolgáló ügynevezett függönyfal. A Szentpáli–Széchenyi utcák sarkán lévő épület a júliusban kezdődött felújítás során teljesen új, modern, a belvároshoz méltó homlokzatot kap, de jelentős átalakításokat végeznek az épület belső tereiben is.

Európai színvonalon

Többek között cserélik az irodák informatikai, elektronikai, fűtési és vízrendszerét, valamint kibővítik a Szentpáli-termet is, amelyet emellett korszerű technikai eszközökkel szerelnek fel, így a BOKIK konferenciateremmel gazdagodik. Bihall Tamás kamarai elnök lapunknak korábban azt mondta, a munkálatokra már régóta nagy szükség volt, hiszen a komplexum átadása óta nem esett át igazán komoly felújításon. Hozzátette, a felújítás az esztétikai megjelenésen túl, energetikai szempontból is jelentős előrelépés lesz. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal fejeződhetnek be, a BOKIK munkatársai addig ideiglenes helyen, a ­Vologda utca 3. szám alatt dolgoznak.

Székháztörténelem

A Széchenyi és a Szentpáli utca sarkán álló, korábban kissé környezetidegen külsejű épületet Krisztik Pál tervezte és 1979-ben adták át. Sokáig a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalatnak adott otthon, 1995-től a megyei kamarai székháza.

ÉM-TÁ

