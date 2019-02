Eltáncolják és elmesélik

A János vitéz című előadás születéséről Méder Noémi számolt be a Miskolci Nemzeti Színház A függöny mögött címet viselő blogjában. Megtudhattuk tőle: a társulat márciusban mutatja be a mesebalettet Kozma Attila rendezésében. A próbák már javában zajlanak, ezek egyikére ő is ellátogathatott.

Párhuzamosan készülnek a jelenetek a táncosok közreműködésével – avat be a szerző. A mozgásban a csodálatos klasszikus balettmozdulatok mellett a kevésbé komoly ábrázolás is megjelenik, teret engedve ezzel annak a szempontnak, hogy ez néha jobban illik a történet és az elbeszélő költemény játékosságához.

Az előadás egyik érdekessége, hogy a táncosok el is mondják majd Petőfi Sándor ismert szövegét, emellett pedig zenélnek.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA