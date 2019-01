Elszaporodtak a káros rágcsálók

Az egerek és a patkányok is nagy számban jelentek meg a családi házas övezetekben és nehezebb is megszabadulni tőlük. Egyik olvasónk például arról írt, hogy vidéki házába növendék egerek jutottak be, amire évek óta nem volt példa. De sokan kérnek segítséget az internetes fórumokon is a makacs patkány megjelenések miatt.

Kerülik a mérget

Hazánkban a házi patkányt gyakorlatilag teljesen kiszorította a vándorpatkány. Rendkívül szapora faj, optimális körülmények között egy patkány-párnak évente 400-800 utóda is lehet. Évente három fő szaporodási időszaka van, kora tavasszal, nyár elején és ősszel, egyes esetekben azonban 6-8 alkalommal is kölykezhet. Érése rendkívül gyors, már három hónapos korában ivarérett. A téli nagy hidegben jellemzően nem szaporodnak, mivel azonban eddig nem volt nagy hideg, így vélhetőleg újabb utódok születnek folyamatosan.

A klasszikus védekezés a különböző csalétkek, pépek, granulátumok, vagyis a méreg. Ezt azonban igyekeznek egyre többen kerülni, mivel a mérgezett, elhullott állat könnyen lehet az eledele a háziállatok mellett több vadon élő ragadozónak is, amelyeket így szintén elpusztítunk. Bio megoldás a több éve ismert és alkalmazott ragacs, amely azonban csak megfogja az állatot, amelyet aztán vagy nekünk kell elpusztítani, vagy hosszadalmas szenvedésre ítéljük. A szintén klasszikusnak számító lecsapódó csapdák ebből a szempontból még mindig humánusabbak, hiszen gyors véget jelentenek.

Élve fogók

Az interneten azonban már számtalan csapdafélét találni, amellyel éppen eltudjuk elkapni a rágcsálót, és aztán eltávolítani a portánkról máshol elengedve. Ezeket készen is megkaphatjuk boltban, vagy magunk is könnyen elkészíthetjük, ehhez komplett leírásokat, videókat találni. Ennek a hátránya, hogy a gondot konzerváljuk, csak távolabb, esetleg átadjuk másnak.

Egyszerű megoldásként bízhatjuk a dolgot szakemberre, aki csapdával, vadászgörénnyel, kotorékebbel dolgozik, vagy a saját macskánkra.

