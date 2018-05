Elszállították az „ottfelejtett” autót Miskolcon

A napokban írtunk róla, hogy Miskolcon, a Kiss tábornok útján hagytak három hete egy „dobozos” autót a külső sávban, méghozzá várakozni tilos tábla jelzése alatt. Az autón elkezdtek gyűlni a büntető cetlik, de a egy hete a rendszám is eltűnt róla és sérülések is keletkeztek az autón.

Megkeresésünkre a rendőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet is úgy tájékoztatott, hogy tudnak az autóról, és eljárást is kezdeményeztek, azonban a tulajt nem sikerült elő keríteni, ami nehezítette az ügyet. Mindkét szerv a közút fenntartójához, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez fordult, mert nekik van jogosultságuk ilyen esetben, hogy elszállítsák az autót.

Mint felhívták rá a figyelmünket, ez a hétvégén meg is történt, így már nem kell az arra közlekedőknek kerülgetni az autót.

– ÉM-HI –



