Elstartolt a mobilitási hét Miskolcon

Idén is megrendezték a már hagyományos eljutási versenyt a Európai Mobilitás Hét keretében: a megmérettetésen villamos, busz, kerékpár, autós és futók álltak a rajtvonalhoz.

A versenyzők hétfő reggel 7.10 körül indultak a felső-majláth végállomásról, a rajtvonal pedig a Városház téren volt. A megszokott menetrend nagyjából itt ért véget, ugyanis míg az elmúlt években a kerékpáros 13 és 16 perc körüli idővel első helyen végzett, a második pedig a villamos lett 19 és 24 perc közötti idővel, idén 22 perc alatt tették meg ezt a távot, csakúgy, mint az autós versenyző (a gépkocsival egyébként máskor is hasonló időt futottak). A negyedik helyen 35 perces idővel a két futó végzett, míg a sereghajtó – tavalyi idején két percet javítva – 38 perccel az autóbusz lett.

– Öröm számomra, hogy Miskolc a kezdetektől, vagyis idén már tizenhetedik alkalommal csatlakozott a mobilitási hét programjaihoz – kezdte a rendezvényt ismertető sajtótájékoztatót Miskolc alpolgármestere.

Tizenhetedszer csatlakoztak

Pfliegler Péter elmondta, a cél, hogy felhívják az autóval közlekedők figyelmét a környezetbarát közlekedési módokra.

– Miskolc igyekszik ezek fejlesztéséért a lehető legtöbbet megtenni, közösségi közlekedésünk a járműállományt és a menetrendet tekintve is kiemelkedő országos és európai szinten is, és a kerékpárút-hálózat fejlesztésére is folyamatosan nagy figyelmet fordítunk, részben felfestéssel, jövőre pedig új kerékpárút-szakaszok építésével – tette hozzá.

Egri Zsuzsa, a Factory Aréna vezetője emlékeztetett, az idei programok a múlt vasárnapi bükki teljesítménytúrával kezdődtek, melyet a hét folyamán sport- és egészségnapok, városrészi mobilitási napok követnek. A rendezvénysorozat szeptember 22-én az autómentes nappal zárul.

ÉM-TÁ

Az Európai Mobilitási Hét miskolci programjai:

„Biztonságosan közlekedni egy életúton”

2018. szeptember 18-22. (Kedd- szombat), 9:00-16:00

Közlekedésbiztonsági oktatási program, látványos bemutatók kicsiknek és nagyoknak, ahol közvetlenül

megtapasztalhatják a közlekedés kritikus pillanatait: a fékezést, a távolságbecslést, a biztonsági öv hatását.

Közlekedésbiztonsági prezentációs előadás, ügyességi kerékpáros-pálya, részegszemüveg, biztonsági öv szimulátor,

„Fékezd magad” program

Helyszín: Szent István téri parkoló

Szervező: Magyar Autóklub Közlekedésbiztonsági Szakága, Kapcsolat: timko.attila@autoklub.hu További információ: www.autoklub.hu

Városrészi Mobilitás Napok

2018. szeptember 18. (kedd) DIÓSGYŐRI Mobilitási Nap

Helyszín, időpont: 13:00-17:00 között, Dél-Kilián, Otthon Étterem melletti parkoló. 17:00-18:00 Kidical Mass indul a Diósgyőri várig a „Csajok a Bicajon” szervezésében

Szervező: Factory Aréna

2018. szeptember 20. (csütörtök) AVASI Mobilitási Nap,

Helyszín, időpont: 13:00-16:00 között, Avas-tetői szabadidő park

Szervező: Factory Aréna

Programok:

· Ügyességi közlekedési vetélkedők, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával,

· Remetetenisz, tollas, mini golf

Díjazás: A pontgyűjtő játékkal a legtöbb programon résztvevők ajándékokat nyerhetnek.

TEKERJ A SULIBA! iskolai mobilitási kultúraváltási program Diósgyőrben

2018.szeptember 17-21 között

A Tekerj a suliba! program diósgyőri általános és középiskolákban valósul meg. A kampányban részt vevő diákok

a mobilitási hét tanítási napjain kerékpárral, vagy más, kizárólag emberi erővel hajtott eszközzel járnak iskolába.

A program a „Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőrben” TOP projekt szemléletformáló kampányának része.

Szervező: Kerékpáros Miskolc Egyesület,

Kapcsolat: Kunhalmi Zoltán: elnok@kerekparosmiskolc.net, További információ: kerekparosmiskolc.net

Egyetemi Sportnap a Mobilitás Jegyében

2018. szeptember 19.(szerda)– 8:00-16:00 Miskolci Egyetem

Mobiltás Futás – Európai Diáksport Nap / European School Sport Day/

www.mvkzrt.hu

2018.szeptember 21. péntek 9.00-12.00

8.45 közös bemelegítés a Szent-István téren

9.00 Középiskolások versenye

9.15 Általános iskolások versenye

9.30 -12.00 Mozogjunk közösen- famászás, ügyességi játékok,

Szervező: Miskolc városi Diáksport Szövetség, Kapcsolat: Diczházi Mónika 06/70-341-10-73

Nemzetközi Autómentés Nap

2018. szeptember 22. (szombat), 10.00 -19.00 Szent-István tér

Utazzon autó helyett forgalmival!

Az Autómentes Napon ingyenes utazási lehetőség az MVK Zrt. járművein érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezők és családtagjaik számára (max. három gyermek és két felnőtt). *

Az MVK Zrt. 10-18.00 óra között közlekedteti két nosztalgia járatát: az Ikarus 620-as autóbuszt, illetve az SGP villamost. A nosztalgia járműveket érvényes utazási okmányokkal, illetve forgalmi engedéllyel lehet igénybe venni szombaton külön menetrend alapján. Az Ikarus 620-as autóbusz a Repülőtér – Egyetemváros, a bécsi villamos a Tiszai pályaudvar – Vasgyár szakaszon fog közlekedni.

Bővebben: www.mvkzrt.hu, facebook.com/mvkzrt

7:30-16:00 között: Autós közlekedéstől lezárt útszakaszok: Hunyadi János utca- Városház tér és Dayka Gábor utca közötti szakasza, valamint a Bartók Béla tér. Köszönjük a gépjárművel közlekedők megértését az Autómentes Napon!

10.00- 16.00 A Szent István téren egész napos programokkal várjuk az ideérkezőket.

Kicsik játékos vetélkedése:

Aszfalt-rajzverseny * Játékos versengések * Kicsik két és négy keréken ügyességi verseny (kerékpáros, rolleres)

Folyamatos programok: Óriás trambulin, Kerékpárépítők, Vöröskereszt elsősegély bemutató,

Játszóház, Kitűző készítés, Parabikok, Kerékpár szerviz

Mobilitási PONTGYŰJTŐ játék (egyéni): Kerékpáros, BMX, roller, görkori, gördeszka, KRESZ ügyességi versenyek * Mobil kötélpálya, kooperációs játékok ejtőernyő segítségével, információs tanácsadás, kreatív foglakozások, labdajátékok, pontjátékok * Fajátékok * Tekerj egy turmixot! * Szerencsekerék * KRESZ-társas * ÁNTSZ egészségügyi állapotfelmérés * Tekerj és töltsd fel a telefonod * KME Kerékpáros pálya * “Bogaras vagyok” természetismereti feladványok * Óriás társasjátékok

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság- Közlekedésbiztonsági ügyességi pálya

Bogaras vagyok”- természetismereti feladványok, játékok

Gold Sprint páros gyorsasági kerékpárverseny

„Miskolci Csajok a Bicajon” – váltókerékpározás: bátorító tekerés nőtársaink számára.

A jelentkezők szeptember 22-én, 09.00 és 15.00 óra között fél órát tekerhetnek, rollerezhetnek (egyedül, családdal, vagy éppen barátnőkkel) a Városház tér és a Villanyrendőr közötti területen, apró meglepetés is várja őket. Szükség esetén eszközt biztosítunk. Előzetes jelentkezés: a megfelelő időpont megadásával az info@zoldkapcsolat.hu email címen

Családok Sátra: Szervezők a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes

Ház,Női Erőforrás Család és Karrier PONTjátékos programok, családi beszélgetések

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – KEF sátor beszélgetések, tesztek, a türelem és a koncentráció fejlesztését segítő ügyességi játékok és feladatok.

Szervező: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF),: közreműködik: Drogambulancia Alapítvány Kapcsolat: kefmiskolc@gmail.com

Zsonglőr Játszóház – Szervező: Vagabanda

11.00- 12.00 Hideg-sori kerékpáros megmérettetés (verseny)

Útvonal: Városház tér-Rácz György út-Toronyalja út – Avasalja út – Gyár út – Domb út, a Hideg soron át a Kilátóig.

Kilátónál frissítőpont, Vissza ugyan ezen az útvonalon. Nevezés: a helyszínen, az információs pultnál

Rendező: MRCC – Miskolci Road Cycling Club, Kapcsolat: facebook.com/mrccroadcycling

13.00 -14.00 Csapatjáték családok és csapatok részére: buszhúzó verseny, famászó verseny, kerékpárügyességi, páros gyorsasági kerékpárverseny, hevederen való egyensúlyozás, utcai kosárverseny, lépkedjünk, mobilitási TOTÓ, Nevezés: factoryarena@gmail.com

További megjelenések, kiállítások:

– Miskolc levegője. A Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpont levegőtisztaság-védelmi mérőrendszerének bemutatása. On-line levegőminőség adatok monitoron.

– A Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Program bemutatkozása. Munkaerő-piaci tanácsadás, támogatott foglalkoztatási lehetőségek bemutatása, szórólapok, jelentkezési lapok.

– Miskolc MJV Önkormányzat közlekedéssel kapcsolatos nemzetközi projektjeinek bemutatása (SmartImpact, TRAM), az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése

– Kerékpáros Egyesületek Találkozója: Egyesületek bemutatkozása, toborzás, rendezvények, programok bemutatása

14:00 Versenyek eredményhirdetése, díjátadása (időközi eredményhirdetések óránként!)

21. CRITICAL MASS kerékpáros felvonulás

2018. szeptember 22. (szombat) 17:00-19:00 – Sportcsarnok – Városház tér

Szervező: Kerékpáros Miskolc Egyesület.

Indulás a Sportcsarnok elől — Görgey u. — Csabai kapu — Csabavezér út — Pesti út — Bogáncs u. – Erkel Ferenc u. – Mohostó u. — Miskolci u. — Kisfaludy Károly u. —Vörösmarty Mihály u. – Uitz Béla u. — Kálvin János u. — Szent István tér/Városház tér.

Indulás: Sportcsarnok előtti tér, gyülekezés 16:45. Visszaérkezés a Városház térre.

Bővebben: kerekparosmiskolc.net

VISSZA A KEZDŐOLDALRA