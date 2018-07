Elsődleges dolog a biztonság: fényvisszaverő mellény

Fényvisszaverő, azaz láthatósági mellény, melyet ma már a KRESZ is köteleővé tesz, azaz kötelező a viselése lakott területen kívül, és ott is csak akkor, ha éjszaka van, vagy korlátozottak a látási viszonyok. De szerintünk mindekinek érdeke, hogy ha szükséges, akkor viselje. Így reklámanyagként sem utolsó, hiszen rátetetthetjük vállakozásunk emblémáját vagy szlogenjét is.

Autósoknak eleve kötelező Minden autóban kell lennie fényvisszaverő mellénynek, arra a már fent említett esetre, ha nincsen megfelelő világítás, ezzel tegyük magunkat láthatóvá. Bármikor adódhat olyan helyzet, hogy a sötétben autónkból kiszállva kell cselekednünk. Ilyenkor fel kell venni a mellényt és ezzel láthatóvá tenni magunkat az arra közlekedők számára megelőzve és elkerülve ezzel egy esetleges balesetet. Kerékpárosoknak is szüksége van rá Mi a helyzet akkor, ha úgy döntünk, ma nem autóval, hanem kerékpárral megyünk dolgozni, vagy a gyerekért az óvodába, vagy csak egyszerűen kerékpártúrára mennénk a haverokkal? Lakott területen kívül, és sötétéség esetén szintén viselnie kell. De gondoljuk a gyermekeinkre is, akik lehet, hogy csak a lakótelepen bicikliznek, de nem jobb, ha már messziről látszódnak mindenki számára egy ilyen mellényben, ezzel is csökkentve a balesetek esélyét? Ötletes és praktikus ajándék lehet a fényvisszaverő mellény Van mindenkinek? Lehet, hogy van az autóban egy, valahol a csomagtartóban… De mi van ha többen utazunk, ha nem autóval megyünk, ha gyalog szeretnénk egy este várost nézni egy járda nélküli városrészen vagy biciklire pattanva ruccanánk át a másik faluba lévő esti mulatságra? Bátran válasszuk ajandékötletnek az 1001 Reklámajándék kínálatából a fényvisszaverő mellényt, kiegészítve egy emblémával, vagy szövegrésszel. Gondoljunk bele, milyen jó látni az utcán, amikor találkozunk egy kisgyermekekből álló láthatósági mellényt viselő csoporttal? Milyen szuper dolog nézni, hogy ők egy csapat, és boldogan viselik óvodájuk nevével és emblémájaval ellátott mellénykéket. Látszik hogy ők összetartoznak, és már messziről kiszúrja az ember, hogy: hoppá, itt jó lesz vigyázni, mert gyermekek biztonsága múlhat egy rossz manőveren. Szerintünk mindenkinek szüksége lenne legalább egy láthatósági mellényre, legyen kicsi vagy nagy, idős vagy fiatal, kerékpáros vagy gyalogos. Lepje meg szerettét egy emblémázott mellénnyel, és higgye el, már a gondolat boldogsággal fogja eltölteni, hogy biztonságban tudhatja ismerősét, barátját, rokonát, ha az Ön által készíttetett fényvisszaverő mellényt viseli. Látogasson el az 1001 Reklámajándék oldalára, válassza ki és rendelje meg ajándék fényvisszaverő mellényét. Vagy adhat ügyfeleinek emblémázott reklámajándékot is, mellyel személyre szabottá tudja tenni a meglepetést. Ha további kérdése adódna kérjük keresse fel az 1001 Reklámajándék munkatársait, akik készségesen válaszolnak kérdéseire. – PR cikk – VISSZA A KEZDŐOLDALRA