Első sikerére készül a DVTK

A két gárda ma este fél 8-tól csap össze az új Diósgyőri stadionban. A Haladás áll jobban, de egy nagy győzelemmel előzhet a kieső helyen álló DVTK.

A labdarúgó NB I 5. fordulójában ma 19.30-tól a Diósgyőri stadionban Diósgyőri VTK – Swietelsky Haladás mérkőzést rendeznek. Az összecsapás két résztvevőjét futballszakmai berkekben azonos kasztba, a kiesés elkerülésért küzdő csapatok kategóriájába sorolják, de a két együttes között négy forduló után egy lényeges különbség – és nem utolsósorban 3 pont – van, ugyanis a Vas megyei gárdának már sikerült ­meccset nyernie (azt a Puskást győzték le 2–1-re, Szombathelyen, a múlt hétvégén, akik ellen a DVTK három hete, eddigi egyetlen pontját szerezte). A mostani összecsapás két együttese közül a Haladás áll jobban, akiket az első fordulótól kieső, az utolsó előtti helyen álló hazai piros-fehérek akár meg is előzhetnek. Ehhez „csak” három góllal kellene nyerniük.

Időre van szükség

Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük Fernando Miguel Fernández Escribanótól, a DVTK vezetőedzőjétől: mennyi az esélye annak, hogy ez az ­optimista forgatókönyv megvalósuljon?

– Nem érdekel a gólkülönbség, a Haladással a mostani bajnokin kívül még kétszer is játszunk, jelenleg csak győzni szeretnénk – jelentette ki a Diósgyőr spanyol szakvezetője.

– Önbizalom növelő siker lenne a mostani, számunkra a 3 pont begyűjtése a lényeg, az, hogy a játékosok jobb teljesítményt nyújtsanak, mint legutóbb.

A gólkülönbséggel nem szeretnék foglalkozni, a legfontosabb az, hogy beinduljunk.” Fernando Miguel Fernández Escribano

A DVTK vezetőedzője arról is szót ejtett, hogy a mai napon, a saját csapatához hasonló játékerőt képviselő ellenféllel szemben, sokkal erősebb Diósgyőrre számít, mint amilyet a legutóbbi fordulóban, az MTK elleni bajnokin látni lehetett. A szakvezető beszélt arról is, hogy az előrelépés érdekében változtatásokat eszközölt, de azt is megjegyezte, hogy minden ilyen döntés után időre van szükség, hogy az új dolgok működjenek.

– Sok mindenben kell fejlődnie a csapatnak – jelentette ki a piros-fehérek szakvezetője, aki abbeli reményét is kifejezte, hogy együttese jó arcát fogja mutatni a Haladás ellen, majd arra a kérdésre, hogy mivel lehet legyőzni a szombathelyieket, így felelt:

– Minden meccsen harcosnak kell lennünk, mindig ezt az arcunkat kell mutatnunk, hogy elérjük a célunkat, hogy bennmaradjunk. A Haladás hasonló helyzetben van, mint mi, hazai pályán sikeresebben szerepelnek, idegenben viszont nem megy nekik. Ellenfelünknél Jagodicson és Priskinen kívül valószínűleg a sérüléssel bajlódó Kulcsár sem tud játszani, vagyis néhány alapemberük hiányában állnak ki, és ez is segíthet minket.

Nem az első

A DVTK tegnapi sajtótájékoztatóján szóba került a legutóbbi, MTK elleni idegenbeli bajnoki, amelyet 1–0-ra elvesztettek a piros-fehérek. Fernando Miguel Fernández Escribano szerint ezen a meccsen nem csak a kapus, Antal B. nyújtott jó teljesítményt, hanem további két játékost is név szerint említett, Tajtit és Vernest. A vereséget eredményező találat is téma volt, ezzel kapcsolatban lapunk arra volt kíváncsi, hogy Antal B. kapus a hálójába került labda után jogosan hibáztatta-e Eperjesit, aki mellől a fejesgól született, és akire két hazai játékos is jutott, illetve, hogy mi volt a cél azzal, hogy a két szélső védő felcserélődött, az elmúlt időben csak a jobb oldalon szerepeltetett Eperjesi balra került, amelyre így felelt a diósgyőri szakvezető:

– Normális helyzetben a jobblábas játékosnak kell a jobb oldalon játszania, a balosnak pedig a balon. A kezdő­csapatot úgy próbálom meg összeállítani, hogy ki nyújtott jobb teljesítményt az edzéseken. Eperjesinek nem ez volt az első alkalma, hogy a bal oldalon játszott. A kapott gólról sok szó esett az öltözőben, az egy második szándékú labda után történt, amelynek során szinte minden játékosunk csak a játékszert figyelte, az ellenfél labdarúgóira nem jutott ennyi figyelem, a találatot pedig egy olyan játékos érte el, akinek az őrzése nem Eperjesire volt kiosztva. Jelzem a mostani meccsen lesz változás a szélső védő poszton, Eperjesi nem lesz baloldali védő, már csak azért sem, mert sérülése miatt nem bevethető.

Rajta a szakvezető nem számíthat Ivánkára, és a védekező középpályásra, Mazalovicra, sérülés miatt, utóbbi combizom problémái után valószínűleg a jövő héten tér vissza.

A hét folyamán szerződtetett támadó, a szerb Branko Mihajlovic viszont elvileg bevethető, a DVTK edzőjének elmondása szerint egész nyáron edzett, a DVTK-nál eltöltött tréningeken is jó benyomást keltett, vagyis készen áll arra, hogy segítsen a Diósgyőrnek.Az is felvetődött, hogy nem egy csapatépítés zajlik-e bajnokság közben a DVTK-nál, hiszen Vernes és Mazalovic beillesztése után, Tajti beépítése van programon, most pedig Mihajlovic lehet az újabb olyan játékos, akinek helyet kell találni.

Kettővel elégedett volt

– Négyen elmentek, négy érkeztek, két játékos pedig hamarosan távozni fog, az új felállásban pedig még meg kell ismerjék egymást a labdarúgók. Vannak, akik a beilleszkedés során egyéb gondokkal is küszködnek, például van olyan, akinek még nem oldódott meg a lakáshelyzete. De a bajnokság egy maratoni verseny, aminek az elején járunk, és az a fontos, hogy a végén célba érjünk, illetve, hogy a táv elején önbizalmat szerezzünk, ehhez kellenek a pontok. Az eddigi négy mérkőzésből kettővel elégedett voltam, kettővel nem igazán tudok azonosulni, ez utóbbi kettő, az FTC és a DVSC elleni teljesítmény. A másik két találkozó viszont erőt adhat ahhoz, hogy elérjük a célunkat – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, aki arra a felvetésre, hogy a soron következő három bajnoki, a Haladás után a Kisvárda és a Paks elleni összecsapás bekategórizálhatja a DVTK-t, így felelt:

– Az imidzsünket behatárolhatják ezek az összecsapások. A tavalyi évadban is volt 6-7 gárda, amelyek az első osztályú tagságért versenyeztek, most olyan ellenfelek jönnek, akik ezek közé tartozhatnak. De számunkra most csak az a legfontosabb, hogy a Haladás elleni mérkőzés jól sikerüljön.

ÉM-BCS

Tények

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Shestakov, Brkovic, Karan, Forgács (Bárdos) – Tóth B. – Hasani, Tajti, Vernes – Bacsa, Ioannidis.

Szerb csatárt igazolt a DVTK Miskolc - Branko Mihajlovic az NB I-es labdarúgócsapat negyedik igazolása. A 27 éves szerb középcsatár egykor szerepelt hazája U19-es válogatottjában, a legutóbbi négy évben Izraelben légióskodott, ezalatt kétszer jutott fel az élvonalba. A legutóbbi öt évben folyamatosan csapata házi gólkirálya... Tovább a cikkhez

Fernando: „Erre lehet építeni” Miskolc - „Jobb lenne, ha nem lennénk késésben a csapatjáték kialakításában, de 29 mérkőzés maradt még, optimista vagyok, hogy előrébb lépünk a tabellán” – nyilatkozta Fernando Miguel Fernandez Escribano, a DVTK vezetőedzője az MTK Budapest elleni 1-0-ás idegenbeli vereséggel zárult találkozó után. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA