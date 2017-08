Elrajtolt a Sziget

Ebben az évben a Nagyszínpad abszolút nyitókoncertje a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató győztese, a Lóci játszik volt akiket a bosnyák Dubioza Kolektív követett A csapat őrületes táncos bulijairól híres, balkáni és ska dallamaik bemelegítették az elhanyagolt fesztiválizmokat. Őket a már visszatérőnek számító kanadai punk banda, a Billy Talent követte az este legjobban várt koncertje azonban P!nk show-ja volt. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő tavaly karácsonykor hozta világra második gyermekét, de máris ismét útra kelt és kevés idei koncertje egyikének éppen a Szigetet választotta.

Mindeközben a Colosseumban már déltől pörögtek a tört ütemek, a Scrt Live prezentálásában, majd az éjszakába mélyedve Agoria, francia producer zseni és Michael Mayer dance producer csábítottak táncra.

Pink (Alecia Beth Moore) amerikai énekesnő koncertje a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget fesztivál mínusz egyedik napján, 2017. augusztus 9-én | MTI Fotó: Mohai Balázs

A Magic Mirrorban Somló Tamás tiszteletére egy különleges előadásnak lehettünk szem-és fültanúi, a Somló Cirqsz-nak: életművének legmarkánsabb darabjait egy csokorba szedve egy, a barátok, kollégák, családtagok által összefűzött koncerttel emlékeztek meg a tehetséges művészről, aki most töltené be 70. életévét.

A hatalmas P!nk show után az elkövetkező napokban fellép a Nagyszínpadon – mások mellet – PJ Harvey, Wiz Khalifa, Kasabian, Macklemore & Ryan Lewis, The Chainsmokers, Major Lazer és a hetet a Dimitri Vegas & Like Mike fergeteges End Show-ja zárja. A Nagyszínpad nem csak zenével szolgál, hanem tiritarka, látványos speciális partikra vonja be a közönséget, mint a Color Party, Pom-pom Party vagy a Labda Pary, de lesz egy Szülinapi Party is.

Változatos zenei világgal és sűrű programmal várja az OTP Bank by A38 megasátra a Szabadság Szigetének lakóit a Bad Religiontól Fritz Kalkbrennerig.A világzenei helyszín idén 0. napi magyar hullámmal, majd a világzene legnagyobbjaival, igazi „best of…” programmal rukkol elő a Szigeten. Mindig kihagyhatatlan. A partiélet legnagyobb helyszínén, az Telekom Electronic Beats Aréna megasátrában este 10-től hajnalig tart majd a bulifolyam, benne Don Diablo, Steve Aoki, Oliver Heldens és sokan mások. A Sziget egyik leglátványosabb helyszíne a raklapokból épült Colosseum. A program itt hét napon át zajlik déltől, hajnal 5-ig. Természetesen idén is jelentkezik a magyar zene Mekkája, a Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpad a hazai élvonal legjobb bandáival és előadóival.

