Elrajtolt a 15. CineFest Miskolcon

A 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján az Európai Mozi Nagykövete díjat a Krzysztov Zanussinak, a lengyel filmrendezőnek, forgatókönyvírónak, producernek, a Mérleg, a Spirál, a Konstans, A nyugodt Nap éve, a Fekete nap alkotójának, a fesztivál díszvendégének és a nemzetközi zsűrijének az elnökének adta át Bíró Tibor a Cinefest igazgatója és Kriza Ákos, a borsodi megyeszékhely polgármestere. Zanussi A Nyugodt nap éve című 1984-es alkotásának vetítésével vette kezdetét az idei fesztivál, amelyen tizenkilenc produkció lesz látható a nagyjátékfilmek kategóriájában.

Magyarországi premier

A nyitórendezvényen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, a Cinefest régiónk egyik legmeghatározóbb kulturális eseményévé, és az egyik legrangosabb hazai filmfesztiváljává nőtt, majd az érdeklődők figyelmébe ajánlotta Nemes Jeles László, az Oszkár-díjas Saul-fia című film rendezőjének új munkáját a Napszállta című alkotást, amely a Velencei Filmfesztivál világpremierjén a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének, a FIPRESCI díját kapta. A kritikusok elismerését már elnyerte a mű, ám a hazai közönség most szombaton Miskolcon láthatja először a szóban forgó alkotást.

„A következő tíz napban átadhatjuk magunkat a filmek misztériumának, hiszen ez is az egyik különlegessége a programsorozatnak, hogy teljesen ingyen, belépő váltása nélkül láthatjuk a legújabb, legizgalmasabb alkotásokat ezen a varázslatosan vonzó fesztiválon, ahol a mozi mellett koncertek sorával várják a közönséget” – hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Találkozási pont

„Csak egy moziba jöttünk 15 évvel ezelőtt, de az első Cine­fest után ez a mozi megváltozott és mást, újat nyújt nekünk minden évben, ráadásul teljesen különbözik a többi filmszínháztól. Találkozási pont lett, ahová a világ minden tájáról, több mint negyven országból érkeznek hozzánk a mozgóképek szerelmesei, akik ezért a fesztiválért jönnek hazánkba, ezért látogatnak el Miskolcra. Nálunk nem sétálnak celebek a vörös szőnyegen, ám évről évre olyan hírességekkel lehet találkozni és megismerkedni a belvárosban, mint Juliette Binoche, Jirí Menzel, Krzysztov Zanussi” – mondta Kriza Ákos.

Egyre több ázsiai ország képviselteti magát a miskolci találkozón, melynek programjában kínai (A boldogtalanság művészete), dél-koreai (Gyújtogatók) és japán (Nyolc­éves jegyesség a veterán Takahisha Zezétől) műveket is találunk.

Miskolcon először

A versenyprogram vala­mennyi eleme egyedinek számít, hiszen most először láthatók Magyarországon ezek a filmek. Két olyan magyar alkotást is találunk ezek között, melyek hazai premierje, itt lesz Miskolcon.

„Óriási megtiszteltetés ez számunkra, hogy a hazai bemutatónak mi adhatunk otthont, ám a kínálatban az amerikaitól kezdve, kínai és japán film is található” – sorolta Bíró Tibor, aki szerint minden korosztály számára izgalmas és minőségi kikapcsolódást kínál az idei eseménysorozat.

Magyar csillagok

„Különleges, egyedi programokkal is készültünk, amelyeket okvetlenül szeretnénk a filmszerető közönség figyelmébe ajánlani. Timár Péter három klasszikusnak számító alkotását, a Mozi klipet, a Csinibabát és az Egészséges erotikát is láthatják, az utóbbin itt lesz a rendező is, aki közönségtalálkozón is részt vesz a vetítés után. Az otthonunk Miskolc című program keretein belül pedig idén is miskolci kötődésű művészek filmjeit ismerhetik meg a nézők. A záróünnepségen pedig Hildebrand István operatőr veszi majd át a fesztivál életműdíját, és a sokak által kedvelt Veréb és madár című film digitálisan felújított változatát vetítjük jövő héten. Nagy várakozással tekintek a magyar a filmek elé, amelyeket először tekinthetek meg. Külföldi találkozón volt szerencsém látni pár igen erős alkotást. Az 1956 őszét fel­elevenítő Néma forradalom című német filmnek komoly a magyar vonatkozása, de a Dovlatov című orosz alkotást is kihagyhatatlannak tartom, amely az 1970–80-as évek szovjet időszakát mutatja be igen érzékletesen” – mondta Bíró Tibor.

Juhári Andrea

