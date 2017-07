Előzetesben a kesznyéteni drogdílerek

Bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt indult büntetőeljárás azzal a három gyanúsítottal szemben, akiket a bíróság ügyészi indítványra előzetes letartóztatásba helyezett. A két férfit és egy női társukat azzal gyanúsítják, hogy Sajóhídvégen, Kesznyétenben és a vonzáskörzetükben szervezetten, feladataikat egymás között megosztva új pszichoaktív anyagokkal kereskedtek.

Így többek között „herbál” és „kristály” fantázianevű anyagokat szereztek be, azt tárolták és értékesítették. Bizonyos anyagokból maguk is készítettek kábító hatású szereket. Ennek köszönhetően pedig széles, a környék településein is átívelő fogyasztói kört építettek maguk köré.

Életvitelszerűen űzték

A bíróság az előzetes letartóztatást részben a gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének veszélye miatt rendelte el, mivel bejelentett magyarországi jövedelemmel nem rendelkeznek, valamint külföldön is végeznek munkát, az ottani tartózkodási helyük pedig ismeretlen, így az eljárási cselekményeknél jelenlétük másképp nem biztosítható.

Reális a veszélye annak is, hogy a bizonyítást megnehezítenék, hiszen a fogyasztói kört – akik tanúk lehetnek – jól ismerik. Illetve a bűnismétlés veszélye is megállapítható, az eddigi adatok arra utalnak, hogy részben bűncselekmények elkövetéséből tartják fenn magukat a gyanúsítottak.

