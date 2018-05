Családra gyújtotta a házat Mezőcsáton

A vádlott a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön lakrészben. A két férfi között gyakorta alakult ki veszekedés, a vádlott többször azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat. Ez történt július 17-én éjjel is, amikor vádlott ittasan ment haza, hangosan énekelt, kiabált. A sértett édesapa rászólt a vádlottra, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a gyerekek, a vádlott ezt sérelmezte és ismét a ház felgyújtásával fenyegette meg a sértettet.

A vádlott távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz, észlelte, hogy a sértettek alszanak, ekkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. Miután a szőnyeg és később a ház is lángra kapott, a vádlott távozott a helyszínről. A füstre a 14 éves lány ébredt fel, aki felkeltette apját és testvérét. A két nagyobb gyermek kimenekült, azonban az édesapa visszament a másfél éves kislányért, amikor is a lakásban lévő gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és kislánya életét vesztette.

A vádlottal szemben aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember, valamint tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indult az eljárás. A cselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ezért a várható büntetés miatt fennáll a veszélye annak, hogy a vádlott a hatóságok elől megszökne, elrejtőzne. Felmerül annak is a kockázata, hogy a vádlott a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné az eljárás eredményes befejezését. Továbbá tartani lehet attól is, hogy a büntetett előéletű vádlott újabb bűncselekményt követne el. A fenti indokokra tekintettel a törvényszék a vádlott előzetes letartóztatását fenntartotta.

