Előzés közben ütötték ki a Nissant Felsőzsolcánál

Egy Nissan haladt Felsőzsolca irányába, amikor a vezetője előzésbe kezdett. Az általa előzött Opel Zafira vezetője is úgy gondolta, hogy ő is előzésbe kezd, majd ezt tett is követtte. A probléma csak az volt, hogy nem nézett a visszapillantójába, így az őt kikerülő Nissan oldalába hajtott.

Az ütközéstől a Nissan az árokba csapódott, felborult, majd meg is pördült, végül a kerekein landolt az úttesten keresztben. Mindezek után az opeles „angolosan” tobvábbállt.

Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A baleset körülményeit a rendőrség vizságlja.

ÉM

