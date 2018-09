Először lesz Borsodban Országos Vadásznap

Az Aggteleki Baradla Cseppkőbarlangban pénteken megkezdődött a kétnapos Országos Vadásztalálkozó, amelynek Putnok a központja és a házigazdája. A program első részében ezer vendéget fogadtak az illusztris környezetben. Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke köszöntette a vendégeket, majd Mága Zoltán hegedűművész élő koncerttel szórakoztatta a meghívottakat.

Borsod megyében hasonló esemény még nem volt, több ezer látogatót fogadhatunk.

Lehetőség a városnak

– Ez a hétvége nagy lehetőség számunkra, hogy bemutatkozzunk a hazai vadásztársadalom előtt – fogalmazott az eseménnyel kapcsolatban Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – Borsod megyében hasonló esemény még nem volt, több ezer látogatót fogadhatunk. Szombaton az összes szomszédos ország kamarájának vezetői itt lesznek, ami hatalmas megtiszteltetés számunkra. Tudni kell, hogy 2021-ben nagy nemzetközi vadászati kiállítás lesz, amelynek a mostani program egyfajta felvezetésének számít. A vendégek ebből az alkalomból egy olyan trófeakiállítást tekinthetnek meg, amely még nem volt hazánkban.

Rengeteg bemutató

A putnoki sportcsarnok és a létesítmény környéke adja a vadásznap központját. A megnyitót délelőtt 10 órától tartják meg, melynek keretében országos és megyei kitüntetéseket adnak át, és ifjú vadászokat is avatnak. A hazánkban rendezendő 2021-es világkiállítás logóját is leleplezik, délután pedig a környék is bemutatkozik a vadásztársadalom előtt. A teljesség igénye nélkül: fellép a Telkibányai Férfi dalárda, valamint a Sajóvelezdi Néptáncegyüttes. Emellett lesz solymász-, vadászkutyás, állathang-, lovasíjász- és szarvasbőgés-bemutató, és a Készenléti Rendőrségi Zenekar is ízelítőt ad a tudásából.

ME

