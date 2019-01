Először Golopon látható a Nagy László-tárlat

Weöres Sándor és Kányádi Sándor után most Nagy László verseihez készít illusztrációkat a Golopon élő grafikusművész, Kóra Judit, aki egy közösségi médiafelületen néhányat már meg is mutatott ezek közül.

– Régóta szeretem Nagy László verseit, de hosszú idő után mostanában került megint a kezembe és elkezdtem rajzolni – mondja Kóra Judit. – Rajzolás közben sokat hallgattam Sebő Ferenc Nagy László CD-jét, de nem minden megzenésített vershez készült illusztráció. A Sztrumicát nagyon szerettem volna megrajzolni, de ott még soha nem jártam és az interneten sem találtam olyan képet, ami annyira jellegzetes lett volna. Goloppal sokkal egyszerűbb dolgom lenne, tudnám, melyek azok a jellegzetességek, amelyek visszaadják a település hangulatát. Golop is tervben van, egy szatyrot szeretnék majd tervezni, de most ez a sorozat köt le. Harminc kép készül és természetesen az első kiállítás ezekből Golopon lesz majd idén nyáron, a tervek szerint augusztusban.

Vörös és arany

A Nagy László verseihez készült képek a korábbi színes sorozatokkal szemben jóval kevesebb színnel rajzolódnak.

– Nagy László több versében is megjelenik a vörös és az arany, ezért teljesen tudatos választás, hogy a fekete mellett csak a vöröset használom – mondja Kóra Judit. – Később majd némelyiket arannyal is bepöttyözöm. A kiállításig még van időm, jelenleg nagyon élvezem, hogy a szabadidőmben ezzel is foglalkozhatok.

A Kányádi Sándor versillusztrációiból készült tárlat jelenleg Gyomaendrődön, Kóra Judit szülővárosában látható.

– A magyar kultúra napja alkalmából nyílt ez a tárlat. Szívesen térek vissza, ha hívnak, pár évvel ezelőtt a Weöres Sándor versillusztrációimból is nyílt ott egy kiállítás. A mostanit majd áprilisban hozom vissza, mert akkor Felsőzsolcán lesz egy kiállításom.

ÉM-BG

