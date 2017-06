Előrelépés: vezetőedzőből szakmai igazgató Diósgyőrben

A klubot működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Szabó Tamás azt tette közzé, hogy Benczés Miklós sportigazgatói feladatait Bódog Tamás veszi át, aki a jövőben nem vezetőedzőként, hanem szakmai igazgatóként dolgozik az élvonalbeli gárda mellett. Szabó Tamás ügyvezető indoklása szerint, mivel Benczés Miklós eddig párhuzamosan akadémiai igazgatóként is dolgozott a sportigazgatói poszt ellátása mellett, és az akadémia Regionális Utánpótlás Központtá válásával az utánpótlás terén feladatai tovább nőnek, ezért az első, vagyis a felnőttcsapat mellett ellátandó feladatok egy részét az eddigi vezetőedző vette át.

És hogy mit hoz ez a pozíciót váltó Bódog Tamás életébe? – erről kérdeztük a vezetőedzőből lett szakmai igazgatót.

– A funkcióm annyiban változik, hogy a jövőben az első csapat körüli döntésekben több részem lesz, például a játékosok szerződtetésében vagy a felkészülés, az edzőtáborok szervezésében, de a labdarúgók is engem találhatnak meg az ügyes-bajos dolgaikkal – mondta a DVTK szakmai igazgatója. – Az új játékosok kiválasztása, megszerzése is hozzám tartozik majd, persze mielőtt idekerülne valaki, Szabó Tamás ügyvezető igazgatóval egyeztetnem kell, mert egy szerződtetésnek anyagi oldala is van, és gazdasági kérdésekben ő az, aki illetékes. Az élő szerződéssel rendelkező játékosok problémái, esetleges hosszabbítások, távozások is rám tartoznak, és bár még csak három napja vagyok ebben az új funkcióban, de az már most látszik, hogy ez jelentős plusz időt jelent majd számomra az eddigiekhez képest.

A menedzserekkel is

Azt is megkérdeztük Bódog Tamástól, hogy a játékosok menedzsereivel is neki kell-e majd kapcsolatot tartani.

– Elvileg igen – jelentette ki a szakmai igazgató. – De ezen a téren két irány van, az egyik, hogy mi kit akarunk, ebből veszem ki majd jobban a részem, a másik, hogy kit ajánlanak nekünk különböző menedzserek, illetve irodáik. Ez utóbbi információk pályaedzőmön keresztül érkeznek majd el hozzám, egy bizonyos szűrés után. Ez segítséget jelent majd, és az is, hogy egy játékossal történt elvi egyezség után nem én leszek az, akinek 5 forintokon kell majd alkudoznia, ezt a klubvezetés teszi, már ha egyáltalán ez szükséges. A klubtól távozó játékosok ügyeit sem én intézem majd, persze azt figyelemmel kísérem, hogy értékeink – például válogatottban is szerepelt játékosok – milyen feltételekkel távoznak, mert a cél az, hogy lehetőleg csak akkor válthassanak klubot, ha ez a DVTK számára is előnyös. De többek között arra is figyelnem kell majd, hogy egy-egy új érkező javadalmazása illeszkedjen a többi játékos bérstruktúrájához, hogy ne legyenek kiugró fizetések, bérfeszültség a csapaton belül.

A terhekről

Arra a kérdésre, hogy milyen terhekre számít az augusztus 31-én záró átigazolási időszak végéig ezen a téren Bódog Tamás, az érintett a következőket mondta:

Ez a fajta új munkamegosztás, a vezetőedzői feladatok kibővítése a tulajdonos kérésére történt, és igyekszem megfelelni az elvárásoknak. A keret nagy része adott, nem arról van szó, hogy 10 játékost kellene még szerződtetni, mert az egy kicsit kemény lenne, azt a néhány változást, ami lesz még, úgy érzem, hogy fogom tudni kezelni.”

A táborról

A DVTK csapata ezekben a napokban Nagyvisnyón vesz részt összetartáson, erről is kérdeztük a szakmai igazgatót.

– A két edzés és az egyéb programok kitöltik a csapat napjait, úgy vettem észre, szívesen pihennek le a játékosok, amikor ennek eljön az ideje, de inkább most izzadjunk meg, a napi két futás során, mintsem a bajnokság végén – mondta Bódog Tamás, aki azt is elárulta, hogy igyekszik a tábor minden percét kihasználni: – Minden játékossal egyénileg elbeszélgetek, 10-15 perc jut minden labdarúgóra. Ezek a párbeszédek lényegre törőek, a részemről értékelések és elvárások a jövővel kapcsolatban, illetve a reakciók a másik fél részéről.

– Berecz Csaba –

Triatlonnal folytatódott hétfőn délután a DVTK labdarúgói számára a nomád edzőtábor. Bódog Tamás tanítványai Dédestapolcsányból Vadnára kerekeztek, majd a Vadna Parkban úszás és futás szerepelt a programban.

Szombaton délelőtt még a DVTK Edzőközpontban gyakorolt a DVTK labdarúgó csapata, majd útra kelt és másfél óra buszozás után meg is érkezett a – Bódog Tamás szóhasználatával élve – nomád edzőtáborba.