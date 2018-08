Előkerült a kistokaji tónál eltűnt férfi holtteste

Úgy tudjuk a férfi a barátaival ment a tóhoz, ahol alkoholt is fogyasztottak a szemtanúk szerint és sokat hangoskodtak. A férfi nem biztos, hogy fürdeni akart, elképzelhető, hogy bele esett a vízbe, amikor az egyik stég mellett, a nádasnál közlekedett – itt látták utoljára. A tó partján lévők csak arra lettek figyelmesek, hogy eltűnt. A baráti társaság tagjai hiába keresték, így segítséget hívtak. A rendőrség és a riasztott vízimentők motorcsónakkal, szonárral kezdték keresni, majd búvárok is érkeztek, de nem találták az elmúlt napok folyamán. Úgy tudjuk a tóban nehéz bármit is meglátni, a meder nagyon egyenetlen, több helyen tíz métertől is mélyebb, ami nehezítette a keresést, amely végül kedden délután vezetett eredményre.

Bűncselekmény körülménye nem merült fel, így a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, tudtuk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályán.

ÉM-HI

