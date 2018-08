Előkelő tárlat a bánhorváti kastélyban

Erzsébet királyné újraálmodott ruhái mellett augusztustól a Szent Korona másolata is megtekinthető a bánhorváti Platthy-kastély kiállításán. Az öltözékeket korabeli fotók, festmények, Erzsébet ruhák és ábrázolások, levelezések, és kutatások segítségével készítette el Czédly Mónika. Az osztrák udvar szabályait nehezen viselő Bajor Erzsébet mindig kifogástalan ruhákban lépett színre, melyet a mostani tárlat kivételesen nagyszerűen tár a nagyközönség elé.

A Szent Korona másolata is

Az első öltözéket 2007-ben, a koronázás száznegyvenedik évfordulóján mutatták be, 2017-ben pedig a koronázási díszruha korhű másolatával az alkotó elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat. Czédly Mónika eddig összesen tizennégy újragondolt ruhát készített el, melyeket több külföldi és magyar helyszínen mutattak már be, ezzel is ápolva Erzsébet királyné kultuszát.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre Földvári István, Bánhorváti polgármesterének közbenjárásával és Kónya István putnoki művésztanár segítségével a településre érkezett a Szent Korona másolata is, melyet szeptember 17-éig a kiállítás részeként lehet megtekinteni a Platthy-kastélyban.

