Elődöntőbe jutott a MEAFC

Negyeddöntő, 2. mérkőzés

Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC – Miskolci EAFC

74-78 (11-25, 13-18, 25-21, 25-14)

Győr, 100 néző. V.: Kulcsár, Horváth, Benedek.

Miskolci EAFC: Drahos (11/6), Szögi (5), Máté (6), Lippai (14), Price (18). Csere: Szojka (4), Takács (12/6), Szepesi (4/3), Kopasz (-), Endrész (4), Orosz (-), Galló (-). Vezetőedző: Bene Szilárd.

Bene Szilárd: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, tetemes előnyt szereztünk. A másodikban ebből annyit meg tudtunk őrizni, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Gratulálok a csapat valamennyi tagjának, hiszen mint eddig mindig, most is mindenki hozzátette a magáét. Gratulálok ahhoz is, hogy elsőként tudtuk kivívni az elődöntőbe kerülést.

Az egyik fél két sikeréig tartó párharc végeredménye: 2-0, a MEAFC javára. A miskolciak az 1-4. helyért folytatják a küzdelmeket.

