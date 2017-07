Előadások utcákon-tereken

Cserehátra érkezett az Utca-Szak Egyesület nemzetközi, nyári akadémiája, amely pénteken délután a Made in Gypsistan fesztivállal zárult. Júliusban nyolc ország színházi szakemberei és az akadémián tanuló fiatalok érkeztek Szakácsiba, Abaújszolnokra, Felsővadászra és Irotára, hogy 150 helyi, többségében hátrányos helyzetű fiatallal dolgozzanak együtt.

Kinyílik a világ

Július 14-től workshopokon vettek részt a partnerországok képviselői a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a Társadalmilag Elkötelezett Művészetek Nyári Akadémiáján. A képzés első szakaszában a meghívott szociális színházzal foglalkozó szakemberek kis csoportokban dolgozva tanulmányozhatták egymás módszereit, művészetpedagógiai eszközeit, amelyeket a helyszíneken gyakorlatban is alkalmazni tudtak.

© Fotó: Kozma István

Ezt követően a négy településen dolgoztak együtt a fiatalokkal július 22–28-a között, és állítottak össze hét előadást, amelyeket aztán a pénteki fesztiválon be is mutattak Felsővadászon, a kastély előtti parkban. Illetve nem csak ott, hiszen például rögtön az első, Érinthetetlenek című előadás úgynevezett sétáló színház volt, vagyis a szereplők – és velük együtt a közönség – bejárták az egész települést, több helyen megállva. Így lett helyszín például a trafik, a buszmegálló, vagy éppen a játszótér.

– Fantasztikus volt, minden településen nagyon sokan jártak a foglalkozásokra, sokkal többen, mint ahányan végül felléptek. Ez mindig így van, vannak, akiket a fellépés végül elriaszt. Olyan településekre szerveztük a nyári egyetemet, ahol már régi csoportjaink vannak, a gyerekek pedig már értesültek róla, hogy mit csinálunk. Ha most ez nem is olyan tábor volt, mint amikor el szoktuk őket vinni valahová – mesélte két előadás között Simon Balázs, a program vezetője.

© Fotó: Kozma István

– Mindenki nagy erőbedobással dolgozott, igyekezett a tudása legjavát adni. Nagyon érdekes volt, és bizonyos értelemben embert próbáló is. Nagyon jó hangulat van, működik az a gondolat, hogy a fejlesztésnek van egy nem verbális lehetősége is, ami a testnek, a mozgásnak, a ritmusérzéknek, a koncentrációs képességnek szól. Nem olyan fejlesztési módszer, mint amit az iskola alkalmaz, de a gyerekek nagyon szeretik, mert sok sikerélményük van benne. Az a tapasztalatunk, hogy ez nagyon erősen visszahat az iskolai fejlődésükre, sok olyan gyerek van, aki nem kallódik el azok közül, akikkel együtt dolgozunk. Kicsit kinyílnak, kinyílik számukra a világ, meglátják, hogy más lehetőségeik is vannak az életben – magyarázta.

Az utcaszínház mellett egyéb érdekességet is láthattak az érdeklődők, mint a commedia dell’arte műfajnak világviszonylatban is az egyik legfelkészültebb olasz-francia tolmácsolói, de volt bohócstílusú, cirkuszi elemek tarkított előadás, míg a cseh csoport egy tárgyjátékot mutatott be, amelyet a gyerekek nézőként és szereplőként is nagyon élveztek.

Horváth Imre

