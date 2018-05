Elmondták az ásatások meséit az „ünnepen” Arnóton

A programon ezúttal az M30-as autópálya arnóti lelőhelyén folyó régészeti munkákat mutatták be az intézmény szakemberei.

Bár az időjárás nem igazán kedvezett pénteken a szabadtéri programoknak, a múzeum munkatársai és az érdeklődők nem riadtak vissza egy kis sártól.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

– Kicsit hamarabb be kellett fejeznünk a bemutatót, de azért szerencsére három csoport, ha esernyővel is, de érdeklődve kísérte figyelemmel a tájékoztatónkat, nézte meg munkánk eddigi eredményeit – mondta el érdeklődésünkre dr. Szörényi Gábor András, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese.

A intézményvezető emlékeztetett, a Régészet Napját már hosszú évek óta megrendezik, és a miskolci múzeum több munkatársa is részt vett a program alapításában. Az elmúlt években ennek a rendezvénynek a keretein belül nézhette meg bárki a Diósgyőri várban, a Pelelakban vagy éppen a szentléleki Pálos-kolostorban zajlott régészeti feltárásokat.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

Dr. Szörényi Gábor András szerint a Régészet Napja hiánypótló ismeretterjesztő program, melynek fő célját a következő két szóval foglalta össze: társadalmi hasznosulás.

– A régészekre gondolva legtöbbeknek az ásatásokon térdeplő tudós képe ugrik be, aki kibont, majd dokumentál egy-egy jelenséget. Ezeknek azonban mindig van egy meséje is. A társadalom ezekből akkor részesül, ha ezeket el is mondjuk annak a közösségnek, aki a környéken lakik, vagy bárkinek, aki kíváncsi rá – mondta.

– TÁ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA