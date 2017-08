Elmerült egy ember a Hernádban

Tájékoztatása szerint a miskolci és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, az egységek a társhatóságokkal együttműködve megkezdték a folyóban elmerült ember keresését, és búvárok is érkeznek a területre.

A Neptun Búvár Klub tagjai keresték az eltűnt férfit, aki lányával, keresztlányával és egy barátnőjükkel fürdött a Hernádban Gesztely és Onga között, a Gesztely fölötti kanyar előtt. Keresztlányát egy örvény lehúzta, a férfi még ki tudta menteni, a víz fölé hozta, majd a lány egy víz fölé lógó gallyba kapaszkodott, a férfi viszont nem tudott kiúszni, s elmerült.

Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub elnöke elmondta, szonárral és búvárral indultak a férfi keresésére, társaik pedig keresőkutyákkal járták be a folyó jobb partját, hátha ott vetette a testet partra a víz, vagy akadt fenn a vízben lévő fák között.

A keresést a sötét miatt fel kellett függeszteni.

A környékbeliek szerint mások is szoktak fürdeni a folyóban, s máskor is történt már baleset. Többen veszélyesnek tartják a folyót, ezért nem is mennek be, s gyerekeiknek sem engedik, hogy a gyors folyású, örvényekkel teli Hernádban fürödjenek.

