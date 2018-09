Élménynapot tartottak a falusi turizmusért Tiszabábolnán

A helyi vendégházak, turisztikai szolgáltatók összefogása révén első alkalommal rendezték meg szombaton a Tiszabábolnai élménynap és nyitott porták elnevezésű rendezvényt. Dél­előtt és délután is sorra látogathatók voltak a bábolnai vendégházak, ahol az udvaron különféle ételkóstolókkal, valamint a környéken készített borokkal, pálinkákkal fogadták a vendégeket, volt olyan ház, ahol disznóvágást rendeztek, máshol halételeket kínáltak a szervezők becslése szerinti hétezres vendégseregnek.

Színes programok

Nemcsak evés-ivás volt azonban az udvarokban, hanem voltak kézműves-bemutatók – például gömöri, borsodi, szentistváni alkotók, kovács, baba- vagy éppen cipőkészítő munkáit lehetett megtekinteni. Kiállítást rendeztek Balogh Andrea festményeiből, de Balázs Daniella is énekelt, s volt gyerekjátszóház, illetve kézműves-foglalkozásokat is tartottak.

Eközben az utcán is zajlott az élet, hiszen népszerű volt a lovas kocsikázás, így be lehetett járni az egész falut, s érdemes volt ellátogatni a kis csónakkikötőhöz is, hiszen a környék vizein hét csónak vitte körbe az érdeklődőket. Ha a gyerekek a parton szerettek volna maradni, indulhattak a számukra kiírt horgászversenyen, vagy pónin lovagolhattak.

A futballpálya mellett felállított színpadon délután a Csík zenekar tagjaiból álló Napos Oldal együttes koncertezett, LGT- és Republic-dalokat énekelt Kislászló Csaba, a Botorka együttes táncháza és a tombolasorsolás után pedig az Akkord zenekar húzta a talpalávalót az utcabálon.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA