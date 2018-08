Élményekkel teli a nyár a rozvágyi gyerekeknek

A gyermeklétszám növekedésével egyenes arányban nő és hág a tetőfokára a gyermekek hangulata. Barátságok szövődnek, boldog gyermek­arcok mosolyognak vissza a fényképeken, és a mindennapokban nő a figyelmesség egymás iránt, az empátia és a vidám percek időszaka.

Pancsolás



Az elmúlt időszak a sportról és ügyességről szólt, fizikai és logikai szinten egyaránt. A héten már a fürdőzést, a pancsolást is megengedte az időjárás. A gyerekek élményei egyre gyarapodnak, ahogyan múlnak a hetek.

A tavaly elindult nyári gyermekprogram egyedülálló a megyében – de még az országban is –, hiszen teljes mértékben Nagyrozvágy önkormányzata és polgármestere, Hogya Orsolya támogatja, aki az ötletgazda is egyben. Ő finanszírozza és tartja fenn ezt a nyári gyermekprogramot, amelyhez idén a kisrozvágyi gyermekek is becsatlakozhattak, így Kisrozvágy Önkormányzata hálája jeléül minden héten valami finomsággal lepi meg a gyermekeket. A héten finom almás sütit és főtt kukoricát kaptak a gyerekek, melyet nagyon köszönnek.

A gyermekek létszáma alapján mérhető, hogy van igény erre a programra Nagyrozvágyon, így augusztusban elindult egy korábban megpályázott projekt, mely maga is egy „Jó kis hely”-et biztosít immár nemcsak a gyermekeknek, hanem a falu fiatalabb és idősebb korosztályának, a lakosoknak is, így még összetettebb és még nagyobb segítség lesz a településen élőknek.

