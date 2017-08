Élménydús lovasversenyek Diósgyőrben

Dallos Gyula – Örökös Magyar Bajnok díjlovas, mesteredző – is tiszteletét tette, hiszen díjugrató-lovas tanítványai is vannak. Véleménye szerint ugyanis a díjugratás és a díjlovaglás kéz a kézben jár egymással. – A lovat a kiképzés által olyan harmonikus együttműködésre késztetjük, hogy az a genetikai adottságait a legnagyobb mértékben meg tudja mutatni, ezért kell az ugrólovakkal is minden esetben idomítómunkát végezni – nyilatkozta lapunknak, majd hozzátette:

Teljesítettem, amit az edzőm, Nagy Bandi bácsi kért.” ifj. Szuhai Gyula

– A lovasok három dologra a legkényesebbek: a lovuk megfelelő elhelyezésére, arra, hogy a szállásuk közel legyen a lovukhoz és a bemelegítő-, illetve a versenypálya talajának minőségére. A Lovagi Tornák Terének a talaja világszínvonalú, még a híres aacheni pálya sem különb. Csak gratulálni tudok dr. Kriza Ákos polgármester úrnak és csapatának ehhez az esztétikus, kulturált és európai szintű létesítményhez.

Első osztályú versenybíró

Bálint Gábor évtizedek óta a MLSZ Díjugrató Szakágának oszlopos tagja. – Magyarországon egyre inkább feljövőben van a lovassport. Fölvetődik a kérdés: mi ebben a jó? A gyerekek – legyenek hobbilovasok vagy versenyzők – megtanulják, hogy felelősséggel tartoznak egy élőlény iránt, ráadásul levegőn vannak. Gondoskodniuk kell arról, hogy társuk, a ló elé időben odakerüljön a tápláléka és mindig legyen friss vize.

Rendszeretetre nevel, hiszen a fiatalnak maga körül és a hátasa körül is muszáj rendet tartania, a ló összes felszerelését és magát a lovat is folyamatosan ápolnia kell. Nem szabad úgy tekinteni rá, hogy ez csak úri sport, hiszen más sportágakban is sokat kell költeni. Ráadásul nem kell mindenkinek versenyezni. Elég, ha egy héten egyszer elhordják a szülők a gyereket lovagolni – egy gyorséttermi látogatás ugyanennyibe kerül és még káros is –, hiszen fejleszti a testet, mert minden izomcsoportot megmozgat, ráadásul amit ezek alatt az évek alatt megtanul, azt nem lehet elfelejteni – informálta lapunkat. – Nem ok nélkül éli reneszánszát a terápiás lovaglás sem.

Lovas família

Ifj. Szuhai Gyula tízéves és igazi lovas családba született, hiszen édesapja és unokatestvére is versenyeznek. – Nyár elején tettem le a díjugrató rajt­engedélyvizsgát – a Magyar Lovas Szövetség versenyein, csak a vizsga megszerzése után lehet elindulni, amit tízéves kortól lehet megszerezni – azóta ez volt a hatodik versenyünk Cavistóval. Elégedett vagyok, mert mindent sikerült teljesítenem, amit az edzőm, Nagy Bandi bácsi kért tőlem – mondta.

Fiatal gazda

Radványi Szabolcs Quattro nevű fiatal lovával indult – akinek ez volt az első versenye –, ezért kimondottan jó eredménynek számít, hogy mindössze egy verőhibával teljesítették a pályát. Szabolcsnak fiatal gazdaként egyéni vállalkozása van. A gazdálkodást egyébként édesapja kezdte és legalább húsz éve űzi Görömbölyön. Mezőgazdasággal és állattenyésztéssel – juhokkal és sportlovakkal – foglalkozik, utóbbiak között mindig van eladó példány, Szabolcs pedig szarvasmarha-­­­­­­­tenyésztő.

– Hat órakor ébredek és valamikor este nyolc és éjjel két óra között végzek a munkával. A lovammal mindennap kell edzenem, erre általában este hat és nyolc között kerül sor – tájékoztatott.

