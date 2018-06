Élmény volt a Szuszában

A klub munkatársa a Tisza-parti együttesnél kezdte labdarúgó pályafutását (ahol a másodosztályig jutott), aztán 2008. július 1-jétől (jobbára) már kívülről segítette a klubot.

– Jelenleg csinálom azokat a dolgokat, amiket ilyenkor kell – kezdte a 40 esztendős korábbi futballista. – Amiben csak tudom, segítem az utódomat, Fodor Pétert, aki hasonlóan hozzám, aktív játékosként a csapat keretében marad. Hogy miért ez a váltás? A döntésnek a háttere, hogy az utóbbi időben már túl sok időt vett el a családtól, túl sok volt a főállásom mellett, az MLSZ-nél évről-évre nőnek a követelmények, egyre több dolognak kell megfelelni. Egy ilyen munkakörnél a hétvégék foglaltak, különösen versenyszezonban, most már egy kicsit pihenni szeretnék, a gyerekekkel lenni. A kisebbik a TFC-ben focizik, úgyhogy elszakadni nem fogok a klubtól, a hazai meccsekre feltétlenül ki fogok látogatni, de csak nézőként. Azonban bárki, bármikor felhívhat majd, ha segítségre lesz szüksége. Egyébként az elnökségi tagságom sem maradt meg, május 31-gyel lejárt.

Sokrétű munka

Gulácsi Tamás elmondta, ő annak idején Lukács Zoltántól vette át a technikai vezetői stafétát, a megyei I-es bajnoki cím után, amikor feljutottak az NB III-ba.

– Játékosként nem adatott meg, hogy az NB I-ben pályára lépjek, a Magyar Kupában, technikai vezetőként viszont voltak élvonalbeli ellenfeleink. Kivertük a Pécset, a Paksot, a Haladást, ­illetve ott van az Újpest elleni csata, habár kikaptunk és kiestünk, de nagy élmény volt a Szusza Ferenc stadionban vendégként a kispadon ülni.

Sokrétű munka

A fociban dolgozók minden bizonnyal tudják, de a ­kívülállók nem, hogy mivel jár a technikai vezetői munkakör.

– Edzőmeccsek szervezése, a játékosok átigazolásának az intézése felnőtt, valamint utánpótlás szinten – sorolta Gulácsi Tamás. – Aztán: a nevezés elintézése, az, hogy a meglévő játékosoknak rendben legyen a versenyengedélye, a vezetőedző munkájának a segítése, támogatása. A munkába beletartozik a klub elnöksége és a csapat közti kommunikáció, továbbá a felszerelések, utazások ügyintézése, a csapat étkeztetése, a hazai meccsek szervezése, a játékvezetőkkel, ellenőrökkel való kapcsolattartás, a rendezők és a biztonsági személyzet irányítása. Ide tartozik még a jegyzőkönyv elkészítése, és a sajtóval való kapcsolattartás. Szóval sokrétű…

Nem lesz, de…

Megkérdeztük azt is Gulácsi Tamástól: amióta kiderült, hogy nem folytatja ezen tevékenységet, hívták, keresték más csapatoktól, hogy megköszönjék az együtt­működést?

– Akiknek eddig elmondtam, azok megértették, elfogadták a döntést, és sok sikert kívántak az ezt követő időszakra – árulta el a sportember. – Egyúttal azt is kérdezték: azért majd kijössz a meccsre? Összefutunk? Jól esik, esett, hogy más klubok technikai vezetői szeretnének velem találkozni. Jelenleg biztosan ki tudom jelenteni, hogy nem lesz folytatás, ez a mai állás, de a lehetőségét nem zárom ki annak, hogy esetleg pár év múlva valamit újra elvállalok. Tiszaújvárosra semmi rosszat nem mondhatok, rengeteget kaptam a klubtól mint játékos, mint technikai vezető és mint elnökségi tag is, köszönet mindenkinek, aki segítette a munkámat. Büszke vagyok arra, hogy évekig ennek a klubnak a játékosa, és volt, amikor a csapatkapitánya is lehettem, illetve arra is, hogy három osztályban is bajnoki címet szerezhettem.

Molnár István

Klubjai játékosként

1987-1995: Tiszaújváros (utánpótlás csapatok)

1995-1998: Tiszaújváros (NB III, NB I/B)

1998-1999: Újpest Flottilla (BLSZ I, katonaság alatt)

1999-2001: Ibrány NB (III)

2001-2003: Tiszaújváros (NB II)

2003-2004: Kesznyéten (megyei II)

2004-2006: Tiszalök (megyei I)

2006-2012: Tiszaújváros (NB III, megyei I, megyei II)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA