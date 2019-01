Élmény: New Yorkban futhatott maratont

Az ózdi származású Agyagási Ákos pályafutása során futott már hat maratont, háromszor teljesítette az Ironman triatlonversenyt, de a legnagyobb élményt eddig a legutóbbi 42 kilométere jelentette számára. Ezt ugyanis a világ egyik, ha nem a legnépszerűbb rendezvényén, New Yorkban teljesíthette.

– Minden pillanatát élveztem ennek a futásnak – szögezte le Agyagási Ákos. – Az időeredményt, az egyéni csúcs lehetőségét hamar elengedtem, mert annyira magával ragadott a verseny hangulata. Folyamatosan nézelődtem, integettem, pacsiztam az emberekkel, egyszerűen varázslatos volt, hogy eljutottam erre az eseményre. Szerencsém is volt ezzel kapcsolatban, hiszen sorsolás útján húzták ki a rajtszámokat. Természetesen becsületesen felkészültem, így teszek ebben az esztendőben is. Több fontos feladat vár rám futásban és triatlonban is. Jó lenne idén is több ilyen, vagy ehhez hasonló nagy versenyre eljutni.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA