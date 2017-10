Élmény ennyi embernek misézni, velük imádkozni

Megírtuk, éppen egy hónapja: „Szikszó képviselő-testülete a városért, a közösségért, a szikszói görögkatolikus egyházközösség vezetéséért, a szikszói görögkatolikus templom építésében végzett kiemelkedő munkájáért Moldván Tibor görögkatolikus parochusnak elismerése és tisztelete jeléül Szikszó Városért Pro Urbe díjat adományozott.”

A közösségben mindig arra törekszem, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolat.” Moldván Tibor

– Óriási megtiszteltetés volt a díj, nem is tudtam róla, hiszen végig titokban tartották és ez ott derült ki a templomszentelésen, amikor Füzesséri József polgármester bejelentette – nyilatkozta Moldván Tibor.

– Amikor az ember a közösségért dolgozik, akkor jó, ha elismerik a munkáját földi szinten is, mert a két közösség egymásra épül. Van egy nagy egész, a város, és annak egy fontos része, a görögkatolikus, a református és a római katolikus egyház. Közösen dolgozunk: a város is és az egyház is az ott lakó hívekért és emberekért. A kettőnek szorosan együtt kell működnie! Hál’ Istennek Szikszón szépen és jól halad.

A papság még mindig amolyan „csodabogárságnak” tetszik egyes embereknél – vetettük fel. Moldván Tibor szerint azért, mert közösségben élnek, ám mégis másfajta utat igyekeznek mutatni.

– Az emberek java részének a szemében a pap a templomhoz kötődik – mondta. – Ám mivel hittant tanítunk, időseket gondozunk, vagy akár gyerekekkel focizunk, sokan csodálkoznak, hogy ilyeneket is csinálunk. A közösségben mindig arra törekszem, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolat. Ne csak mise után vagy egyházi szertartás kapcsán legyek megszólítva, hanem más dolgokban is, ami a hétköznapi embereket is érdekli. Akik persze nem kötődnek az egyházközséghez, azoknak érdekes életforma a papság.

Régi vágyuk teljesült

Moldván Tibor parókus hangsúlyozta: a szikszói görögkatolikusok régóta vágytak erre a templomra, és a régi templomunkban, ahol két mise volt, bizony „kettészakította” a közösséget.

– Nagyon kellett az új templom, persze a hétköznapokon van még feladatunk, hogy még többen legyünk. Vasárnap viszont 100 feletti a templomba járók száma, és bizony élmény ennyi embernek misézni, közösen imádkozni – tette hozzá.

Névjegy

Moldván Tibor szikszói parókus 1976. március 8-án született Kemecsén.

2003. augusztus 15-én szentelték pappá Máriapócson.

Házastársa: Kovács Réka.

Jelenlegi szolgálat helye: a Miskolci Egyházmegye.

2003–2009: Abod, helyettes lelkész

2009: Szikszó, parókus

