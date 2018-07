Elmaradtak a júliusban várt tömegegek a horvát tengerparton

A Horvát Turisztikai Szövetség (HTZ) abban bízik, hogy a labdarúgó-világbajnokság befejeztével többen indulnak majd el nyaralni, és azzal biztatja a szállásadókat, hogy még jelentős hétvégi turistahullámok előtt állnak.

Szakértők azonban nem értenek egyet ezzel az állítással – írta a lap.

A labdarúgó-világbajnokság sovány kifogás a júliusi kezdéshez, és júniusban sem nőtt a vendégéjszakák száma tavalyhoz képest – mutatott rá az újság.

Kiemelték: néhány turistát lehetséges, hogy a rossz időjárás miatt veszített el Horvátország, de a legvalószínűbb, hogy Törökország és Egyiptom szívta el a nyaralókat, ezek a nyaralóhelyek ugyanis a vártnál korábban nyerték vissza a turisták bizalmát a korábbi terrortámadások után.

A lap azt is tudni véli, hogy Törökország az idén rekordszámú turistára számít, amellyel túllépheti a 2014-es csúcsteljesítményét, a 36,8 millió turistát. Ez év elején 35 százalékkal több turista látogatott ebbe az országba, mint 2017 első két hónapjában. A számok pedig nőnek Egyiptomban is. Ez utóbbit tavaly 8,3 millió turistát fogadott – számolt be róla az újság.

“Az Adria nem lesz üres, de olyan szezonok jöhetnek, amikor nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a vendégek számának növelésére” – húzták alá.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA