Elmaradt munkabérét követelve verekedett az elbocsátott ózdi eladónő

A vádlott egy Ózdon működő ruházati üzletben dolgozott, azonban megszüntették a munkaviszonyát. Úgy ítélte meg, hogy munkáltatója 30.000 Ft összegű munkabérrel adós maradt felé, ezért 2017. november hónap közepén a délutáni órákban bement az üzletbe, ahol a bolt tulajdonosának barátjától követelte az elmaradt munkabért. A férfi közölte vele, hogy mivel nem ő az üzlettulajdonos nem fizethet, ezért a vádlott bement a raktár helyiségbe, és ott az egyik bolti alkalmazott tiltakozása ellenére korábbi hátrahagyott dolgait összekészítette, a hátizsákjába pakolta.

A boltvezető barátja távozásra szólította fel, de a vádlott tőle továbbra is a munkabér-hátralékot követelte azzal, hogy amennyiben azt nem fizeti ki részére, akkor különböző árucikkeket fog elvinni a boltból. A sértett férfi tájékoztatta, hogy nem adhat neki árukat, sem pénzt, várja meg a tulajdonos megérkezését. Közöttük a szóváltás egyre ingerültebbé vált, és a vádlott a távozni akaró sértettet a ruhájánál fogva megragadta és visszarántotta, vele tovább vitatkozott. Mivel a vita eredményeként sem jutott a pénzéhez, a sértettet egy alkalommal a jobb fülénél a fején megütötte, amitől a férfi földre esett, és rövid időre eszméletét vesztette. Miután a sértett magához tért, a vádlott azzal fenyegette meg, hogy ha nem kapja meg a pénzét, akkor hívni fog egy személyt, aki megveri a sértettet, és a bolt berendezési tárgyait is összetöri. A vádlott és a sértett közötti vitának, illetőleg a bántalmazásnak időlegesen az vetett véget, hogy az egyik dolgozó bement a raktárba, de a vádlott továbbra is követelőzött, majd távozása közben az üzletből kifelé menet a vásárlók jelenlétében a sértettet még egy esetben mellkason ütötte.

Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

ÉM

