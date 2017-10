Elmaradt MEAFC győzelem

Buzás és Szögi középtávoli találataival indult a mérkőzés, majd Galló bemozdulásai vezettek miskolci eredményre. A vendégek rengeteg betöréssel próbálkoztak, amikből rendre kosarat vagy büntetőket harcoltak ki. Orosz beállása új lendületet adott, azonnali labdaszerzéséből Máté dobott pontot, majd ő maga is két kettessel és egy hármassal iratkozott fel a pontdobók közé (19-15).

Hazai kosárral indult a negyed, majd Szögi terült el egy szerencsétlen lökést követően vérző orral a parketten. A MEAFC irányítóját le kellett cserélni, a házigazda pedig zóna védekezésre váltott. A vendégek jól támadták a hazai hibákat, így zsinórban háromszor is triplát dobtak, majd egy betöréssel a vezetést is átvették (27-28). Időkérést követően érkezett a negyedik hibátlan fővárosi hármas is, ám Drahos kosaraival és gólpasszaival ekkor még így is tartotta az eredményt a MEAFC (37-35).

Galló és Kopasz is határozott kosarakkal kezdett, ám az ellenfélnél Beák egyre több helyzetet értékesített. Sokáig nem esett kosár, majd Buzás és Lippai találataival továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok. A negyed utolsó percében azonban vendég tripla és dupla érkezett, így kicsit elhúzott a fővárosi csapat (55-61).

70 másodperc alatt érkezett három – a mérkőzés egészét figyelembe véve talán túl szigorúan megítélt – miskolci szabálytalanság, majd egy perc múlva a negyedik hazai csapathibát mutatta a tábla (57-63). A vattapamacsokkal az orrában visszatérő Szögi kettesével elkezdődött a felzárkózás, majd Orliczki és Drahos dobott jó ritmusú triplákat, Kopasz kosarával pedig öt perccel a vége előtt újra a Miskolc vezetett (67-65). Nem tartott sokáig a pillanat, hiszen Kerkai hármasát két ajtó-ablak ziccer követte, így ismét meglépett a TF (67-72). Lippai és Máté kosarát Buzás triplája mellett hét jó vendég büntető is feledtette, így hiába szerezte Drahos a találkozó utolsó kosarat, ezúttal a jobb teljesítményt nyújtó csapat győzött (75-82).

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 4. forduló

Miskolci EAFC – Tehetséges Fiatalok Budapest 75-82 (19-15, 18-20, 18-26, 20-21)

Miskolc, 200 néző. Vezette: Földi László, Bács Csaba, Simon Tamás.

MEAFC: Szögi (10), Drahos (14/6), Kopasz (7), Máté (5/3), Galló (10). Csere: Orosz (9/3), Béres (8), Lippai (7), Orliczki M. (5/3), Szepesi, Timkó. Edző: Hajdu Roland.

TF-Budapest: Szobi (13), Buzás (14/3), Beák (35/15), Kerkai (13/6), Filipovic (5). Csere: Adegbite (2), Csabák. Edző: Merim Mehmedovic.

Hajdu Roland: A csapat játéka négy forduló után nagyon messze van az általam elvárttól. A szezon elején még van lehetőség a szükséges következtetések levonására és meghozhatóak azok a nehéz döntések, amik segíthetnek, hogy a bajnokság folytatásában a helyes útra léphessen a MEAFC.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA