Ellenállóbbá tenni a szervezetünket

A hűvös, esős, havas időben főként náthával, megfázással küzdünk, de a már megkezdődött influenzaszezonban az ezekre jellemző orrfolyásos, köhögéses tünetek magas lázzal és levertséggel is társulhatnak. Ha szeretnénk elkerülni a betegség miatt ágyban töltött napokat, kezdjük időben felkészíteni immunrendszerünket a vírusok és baktériumok támadása ellen.

Természetes erősítők

„Szerencsére számos olyan természetes immunerősítő létezik, amelyekkel ellenállóbbá tehetjük szervezetünket. Ezek azonban nem csodaszerek, ezért célszerű lett volna már nyáron – de legalábbis még az ősz elején – feltölteni a vitaminkészleteinket. Ennek mostani pótlása már nehezebb természetes módon, mert kevesebb gyümölcs és zöldségféle áll rendelkezésünkre, ezért ezeket érdemes kiegészíteni vitaminkészítményekkel is. Ha megbetegszünk, a tünetek enyhítésére is alkalmazhatunk házi praktikákat, ugyanakkor magas, hosszan tartó láz, erős köhögés, tartós fej- vagy hátfájás esetén mindenképp forduljunk szakorvoshoz” – mondta dr. Székely Éva, a Budai Egészségközpont fül-orr-gégész szakorvosa.

Ilyentájt a gyümölcsök és zöldségek vitamintartalma már nem elegendő a szervezet számára, így a megfázás ellen C- és D-vitamin szedésével hatékonyan védekezhetünk.

Fontos a változatos táplálkozás. A savanyú káposzta és a sütőtök például gazdagok C-vitaminban, ráadásul izgalmas és ízletes ételeket készíthetünk belőlük.

Amíg nem tombolnak a mínuszok, a megfelelő öltözékben nyugodtan sétálhatunk vagy futhatunk a szabadban is. Ha fázunk, irány a konditerem, de választhatjuk az otthoni tornát is. A mozgás az immunrendszer erősítése mellett a testre és a lélekre is pozitív hatással van!

Az alvásnak elengedhetetlen a szerepe az immunrendszer erősítésében. De csak a minőségi és mennyiségi alvás segít, ugyanis a szervezet ekkor regenerálódik a leggyorsabban.

A napi 1,5-2 liter folyadék – főként víz – bevitele ősszel és télen is fontos, hiszen segít a szervezet méregtelenítésében. Használjuk a természet patikáját!

