Ellátogatott egy napra Afrika a miskolci Zrínyibe

„Május 25-én ünnepeljük a kontinens világnapját, ami az egyesült Afrika születésének évfordulója. A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tagja az UNESCO társult iskolák magyarországi hálózatának, és Vizi Noémi kolléganőmmel döntöttünk úgy, hogy szervezünk egy Afrika napot. Szabaddá tettük a magyar-angol két tanítási nyelvű 9. c osztályt, mert úgy gondoltuk, hogy ez az érzékenyítő, szemléletformáló program jól fog jönni nekik. A reggel egy afrikai körképpel kezdődött, bemutatkozott a Magyar Afrika Társaság (AHU), és beszéltek az önkéntességről. Most éppen csoportokban projektmunkát végeznek a gyerekek, amit egy hangszerbemutatóval zárunk” – kezdte a beszélgetést Kováts Éva tanár.

Plakáttal az afrikai jogokért

Amikor megérkeztünk a helyszínre, a csoportfeladat kellős közepébe csöppentünk bele, amiről a diákok mondtak pár szót.

„Minden csapat kapott egy témát és egy plakátot kell terveznünk. Szlogeneket találunk ki, képeket ragasztunk föl, illusztráljuk kisebb rajzokkal és a végén összeáll majd egy egésszé. Mi az afrikai nőkért állunk ki és próbálunk rámutatni, hogy hogyan tudnák jobban megvédeni magukat, a jogaikat. Például ilyen téma az oktatás, hogy ne csak a fiúk, hanem a lányok is tanulhassanak” – mutatta be munkájukat Horváth Eszter.

„A mi témánk az orvosi misszió. Az általános orvosi képzésekhez és vizsgálatokhoz toborzunk önkénteseket” – fűzte hozzá Sarafi Péter. „Az önkéntesség szerintem azért jó, mert sokat ad az ember lelkének, hogy másoknak tud segíteni. A kintieknek pedig rengeteget jelent, hogy elmegy oda egy orvos” – tette hozzá.

Gyermekkori álma vált valóra

Amíg a gyerekek csak elméletben foglalkoztak az önkéntesség kérdésével, Lacza Zsóka ki is próbálta.

„Gyermekkori álmom volt, hogy eljussak egyszer Afrikába, és ezt sikerült valóra váltanom. Tavaly másfél hónapot töltöttem Ugandában, év végén pedig találkoztam az AHU-val, és amennyire tudok, azóta a belföldi dolgokban is segítek. Egy stabilabb országot kerestem, mert mindenki szeretne hazatérni egy ilyen útról. Ugandából kaptam megnyugtató választ, egy árvaházból. Folyamatosan húsz-huszonöt, öt-hat év körüli gyerek volt, akinek a gondját viseltem, tanultam, játszottam velük, és amikor szükség volt rá, mentünk a falvakba víztankot építeni. Az önkéntesség nem könnyű dolog, kitartónak kell lenni, de hatalmas élmény is. Egy ilyen misszió legalább annyit segít az ember lelkén, mint amennyit ő tud adni. Afrikában pedig ez nagyon sokszor az életet jelenti.

Például ha egy gyerek meg tudja tanulni, hogy miért fontos a vizet felforralni, vagy miért kell figyelni alapvető egészségügyi szabályokra, akkor megéli a felnőttkort, mert nem kap el egy fertőzést. Plusz az oktatás jövőt, reményt ad nekik, szakmát tudnak tanulni és az, hogy ennek részesei lehetünk, szó szerint változást képes hozni egy-egy ember életében” – mondta Zsóka.

Toleranciára nevel

Búcsúzás előtt a Magyar Afrika Társaság projektvezetőjét, Ortói Zsuzsannát, az iskolai érzékenyítő napok jelentőségéről és futó projektjeikről kérdeztük.

„Szülőként is nagyon fontosnak tartom, hogy minél hamarabb megismerkedjenek a gyerekek más kultúrákkal, hiszen akkor látják, hogy Afrikában is olyan emberek élnek, mint mi vagyunk, csak más színű a bőrük, meg esetleg másfélét esznek és eltérő szokásaik vannak. Amellett, hogy ez toleranciára szoktatja őket, nagyon sok érdekes és izgalmas dolgot tanulhatnak. Már a kicsik is imádják a dobolós, táncos programokat, meg amikor felöltözhetnek afrikai ruhába. Szóval amellett, hogy fontos a más kultúra megismerése, ráadásul élvezetes is. Az egyik kiemelkedő projektünk most, hogy családorvosokat és sebészeket viszünk ki Afrikába. Emellett magyar családoknak biztosítunk lehetőséget, hogy kvázi örökbe fogadjanak kinti gyerekeket, akiknek a taníttatását anyagilag támogatják. Hazai kezdeményezésünk pedig, hogy sikerült beszereznünk egy mentőautót, amivel szűrővizsgálatokat végzünk Magyarország elmaradottabb részein” – foglalta össze az AHU protokollfőnöke.

Detzky Anna

